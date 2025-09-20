İbrahim Üzülmez imzayı attı ve sahalara döndü!

İbrahim Üzülmez, Trendyol 1. Lig ekibi Iğdır FK'ya imza attı. Yeşil beyazlılar, İbrahim Üzülmez için resmi bilgilendirme yaptı.

IĞDIR FK'DAN İBRAHİM ÜZÜLMEZ AÇIKLAMASI

"Hoş Geldin İbrahim Üzülmez! Kulübümüz teknik direktörlük görevi için İbrahim Üzülmez ile anlaşmaya varmıştır. Kendisine ailemize hoş geldin diyor, başarılar diliyoruz."

https://x.com/igdirFK/status/1969138913844326669

İBRAHİM ÜZÜLMEZ'İN SON PERFORMANSI

2024 yılında Pendikspor'un başına geçen İbrahim Üzülmez, İstanbul temsilcisiyle 11 mücadelede yer almış ve maç başına 1 puan ortalaması yakalayabilmişti.