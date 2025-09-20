İbrahim Üzülmez imzayı attı ve sahalara döndü!

İstanbul
İbrahim Üzülmez, Trendyol 1. Lig ekibi Iğdır FK'ya imza attı. Yeşil beyazlılar, İbrahim Üzülmez için resmi bilgilendirme yaptı.
"Hoş Geldin İbrahim Üzülmez! Kulübümüz teknik direktörlük görevi için İbrahim Üzülmez ile anlaşmaya varmıştır. Kendisine ailemize hoş geldin diyor, başarılar diliyoruz."
https://x.com/igdirFK/status/1969138913844326669
2024 yılında Pendikspor'un başına geçen İbrahim Üzülmez, İstanbul temsilcisiyle 11 mücadelede yer almış ve maç başına 1 puan ortalaması yakalayabilmişti.