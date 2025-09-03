Menü Kapat
TGRT Haber
Geçtiğimiz sezonun başında Fenerbahçe'yle sözleşme imzalayan Jose Mourinho, geldiği günden bu yana gerek saha içi gerekse saha dışı yaptığı hareketlerle gündemden düşmedi. Bu sezon takımını Şampiyonlar Ligi Play-Off turuna kadar taşıyan deneyimli teknik adam, son dönemde yaptığı açıklamalarla yönetimle ters düşmüştü. Son olarak devler ligi biletini kaybeden Portekizli çalıştırıcının görevine son verilirken, yeni adresi büyük oranda belli oldu. İstediği maaş detayı dudak uçuklattı. İşte detaylar...

Jose Mourinho'nun yeni adresi belli oldu! İstediği maaş dudak uçuklattı
'de geçtiğimiz sezonun başında takımın başına gelen , Sarı-Lacivertliler'in play-off turunda elenmesi ve oynanan futbolun beklentilerin altında kalması sonrası eleştiri oklarının hedefi olmuş ve Sarı-Lacivertliler'e veda etmişti. Ayrılık kararının arkasında yatan sebeplerin başında Portekizli teknik adamın yaptığı bazı açıklamalar gelirken, Benfica maçı sonrasındaki sözleri bardağı taşıran son damla olarak ifade edilmişti.

Jose Mourinho'nun yeni adresi belli oldu! İstediği maaş dudak uçuklattı

ALİ KOÇ'TAN İZİN ÇIKMADI

Portekizli çalıştırıcının vedası yaklaşık 15 ay sonra olurken, yönetim kurulunun yeni bir hoca fikrini ilk olarak 12 Aralık 2024’te oynanan Eyüpspor maçının ardından aldığı, ancak Başkan Ali Koç’un desteğiyle Mourinho’nun bugüne kadar görevde kaldığı ortaya çıktı. Ancak, Portekiz deplasmanında sonra ipler tamamen koptu ve yollar ayrıldı.

Jose Mourinho'nun yeni adresi belli oldu! İstediği maaş dudak uçuklattı

YENİ ADRESİ BELLİ OLUYOR

Fenerbahçe ayrılığı sonrası Portekizli hocanın yeni adresi merak edilirken Championat'ın haberine göre; Jose Mourinho, aracılar üzerinden Rus kulüpleriyle ön görüşmeler gerçekleştirdi ve bu kapsamda masaya oturmaya hazırlanıyor.

Jose Mourinho'nun yeni adresi belli oldu! İstediği maaş dudak uçuklattı
DUDAK UÇUKLATAN MAAŞ

Mourinho'nun, 'da çalışmaya sıcak baktığı ve bu doğrultuda en az iki yıllık bir sözleşme ile birlikte, teknik ekibiyle beraber yıllık 20 milyon euro garanti ücret talep ettiği ifade edildi.

Jose Mourinho'nun yeni adresi belli oldu! İstediği maaş dudak uçuklattı
