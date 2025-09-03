Jose Mourinho'nun yeni adresi belli oldu! İstediği maaş dudak uçuklattı

Fenerbahçe'de geçtiğimiz sezonun başında takımın başına gelen Jose Mourinho, Sarı-Lacivertliler'in Şampiyonlar Ligi play-off turunda elenmesi ve oynanan futbolun beklentilerin altında kalması sonrası eleştiri oklarının hedefi olmuş ve Sarı-Lacivertliler'e veda etmişti. Ayrılık kararının arkasında yatan sebeplerin başında Portekizli teknik adamın yaptığı bazı açıklamalar gelirken, Benfica maçı sonrasındaki sözleri bardağı taşıran son damla olarak ifade edilmişti.

ALİ KOÇ'TAN İZİN ÇIKMADI

Portekizli çalıştırıcının vedası yaklaşık 15 ay sonra olurken, yönetim kurulunun yeni bir hoca fikrini ilk olarak 12 Aralık 2024’te oynanan Eyüpspor maçının ardından aldığı, ancak Başkan Ali Koç’un desteğiyle Mourinho’nun bugüne kadar görevde kaldığı ortaya çıktı. Ancak, Portekiz deplasmanında sonra ipler tamamen koptu ve yollar ayrıldı.

YENİ ADRESİ BELLİ OLUYOR

Fenerbahçe ayrılığı sonrası Portekizli hocanın yeni adresi merak edilirken Championat'ın haberine göre; Jose Mourinho, aracılar üzerinden Rus kulüpleriyle ön görüşmeler gerçekleştirdi ve bu kapsamda masaya oturmaya hazırlanıyor.

DUDAK UÇUKLATAN MAAŞ

Mourinho'nun, Rusya'da çalışmaya sıcak baktığı ve bu doğrultuda en az iki yıllık bir sözleşme ile birlikte, teknik ekibiyle beraber yıllık 20 milyon euro garanti ücret talep ettiği ifade edildi.