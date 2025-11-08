Kasımpaşa'da kriz: Göztepe'ye de mağlup oldular!

Göztepe, Trendyol Süper Lig'in 12. haftasında Kasımpaşa'yı 2-0 ile geçti. İzmir ekibinin golleri, Juan Santos'tan (52, 55) geldi. Diğer tarafta ise mavi beyazlılar, kötü gidişatını devam ettirdi ve Shota Arveladze için çanlar çalmaya başladı.

Stat: Recep Tayyip Erdoğan

Hakemler: Ömer Tolga Güldibi, Samet Çiçek, Murat Şener.

Kasımpaşa: Gianniotis, Opoku, Arous, Szalai (Dk. 78 Ali Yavuz Kol), Winck, Frimpong (Dk. 64 Fall), Cafu (Dk. 85 Yusuf Barası), Baldursson, Ben Ouanes, Gueye (Dk. 85 Emre Taşdemir), Kubilay Kanatsızkuş.

Göztepe: Lis, Taha Altıkardeş, Heliton, Bokele, Miroshi, Dennis (Dk. 89 Rhaldney), Arda Okan Kurtulan, Cherni (Dk. 90+5 İsmail Köybaşı), Efkan Bekiroğlu (Dk. 67 Olaitan), Janderson (Dk. 90+5 Bouajila), Juan (Dk. 90 Ahmet Ildız).

Goller: Dk. 52 ve 55 Juan (Göztepe).

Sarı kartlar: Dk. 24 Efkan Bekiroğlu, Dk. 58 Heliton, Dk. 73 Arda Okan Kurtulan (Göztepe), Dk. 45 Ben Ouanes (Kasımpaşa).