Kim Min-Jae transferinde kritik aşama!

Fenerbahçe sonrasında Napoli'de şampiyonluk yaşayan ve Bayern Münih'e transfer olan Kim Min-Jae, Almanya'da aradığını bulamadı. Ayrıca Vincent Kompany tarafından bu sezon özelinde ikinci planda tutulan deneyimli stopere, gazeteci Christian Falk'ın verdiği bilgiye göre veda zamanı geldi.

KIM MIN-JAE TRANSFERİNDE İTALYA DEVLERİ MASADA

Serie A'nın önde gelen kulüpleri Milan ve Juventus, Kim Min-Jae transferi için menajerlik sürecini başlattı. İlave olarak da İtalya devleri, yıldız oyuncunun kararıyla birlikte Bayern Münih ile pazarlık yapmaya hazır olduklarını belirtti.

KIM MIN-JAE VE BAYERN MUNIH KARİYERİ

2023 yazında 50 milyon Euro bonservisle Panzerler'e katılan Kim Min-Jae, şu ana kadar Bayern Münih ile 88 maça çıkmış ve 4 gol ile 3 asistlik katkı sağlamıştı.