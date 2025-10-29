Menü Kapat
Kim Min-Jae transferinde kritik aşama!

Bayern Münih'te gözden çıkarılan Kim Min-Jae için transfer kritiği başladı. Halihazırda Bundesliga devinden ayrılması beklenen yıldız savunmacıya, İtalya'dan talipler çıktı.

Kim Min-Jae transferinde kritik aşama!
Fenerbahçe sonrasında Napoli'de şampiyonluk yaşayan ve 'e olan , Almanya'da aradığını bulamadı. Ayrıca Vincent Kompany tarafından bu sezon özelinde ikinci planda tutulan deneyimli stopere, gazeteci Christian Falk'ın verdiği bilgiye göre veda zamanı geldi.

Kim Min-Jae transferinde kritik aşama!

KIM MIN-JAE TRANSFERİNDE İTALYA DEVLERİ MASADA

'nın önde gelen kulüpleri ve , Kim Min-Jae transferi için menajerlik sürecini başlattı. İlave olarak da İtalya devleri, yıldız oyuncunun kararıyla birlikte Bayern Münih ile pazarlık yapmaya hazır olduklarını belirtti.

Kim Min-Jae transferinde kritik aşama!

KIM MIN-JAE VE BAYERN MUNIH KARİYERİ

2023 yazında 50 milyon Euro bonservisle Panzerler'e katılan Kim Min-Jae, şu ana kadar Bayern Münih ile 88 maça çıkmış ve 4 gol ile 3 asistlik katkı sağlamıştı.

Sıkça Sorulan Sorular

KIM MIN-JAE FENERBAHÇE'DEN NE KADAR BEDELLE AYRILMIŞTI?
Fenerbahçe'de dikkatleri üzerine çeken Kim Min-Jae, 19 milyon Euro bonservisle Napoli'ye transfer olmuştu.
