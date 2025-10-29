Kim Min-Jae transferinde kritik aşama!

Kategoriler
Fenerbahçe sonrasında Napoli'de şampiyonluk yaşayan ve Bayern Münih'e transfer olan Kim Min-Jae, Almanya'da aradığını bulamadı. Ayrıca Vincent Kompany tarafından bu sezon özelinde ikinci planda tutulan deneyimli stopere, gazeteci Christian Falk'ın verdiği bilgiye göre veda zamanı geldi.
Serie A'nın önde gelen kulüpleri Milan ve Juventus, Kim Min-Jae transferi için menajerlik sürecini başlattı. İlave olarak da İtalya devleri, yıldız oyuncunun kararıyla birlikte Bayern Münih ile pazarlık yapmaya hazır olduklarını belirtti.
2023 yazında 50 milyon Euro bonservisle Panzerler'e katılan Kim Min-Jae, şu ana kadar Bayern Münih ile 88 maça çıkmış ve 4 gol ile 3 asistlik katkı sağlamıştı.