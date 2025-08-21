Lamine Yamal aşka tutuldu! Monaco’da el ele görüntülendi

Gazeteci Javier de Hoyos, TikTok üzerinden yaptığı paylaşımda, genç futbolcunun daha önce verdiği ipucu sayesinde çiftin orada olduğunu doğruladığını belirtti. Görüntülerde, ikilinin lüks alışveriş bölgesinde el ele yürüdüğü görülüyor.

ROMANTİK GÖRÜNTÜLER

Sosyal medyada, hayranlar ve takipçiler olayın romantik yönünü vurguladı. De Hoyos, “Artık aşklarını gizlemek zorunda değiller” diyerek duyduğu memnuniyeti dile getirdi. Ayrıca Infobae, Lamine Yamal’ın kendi sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımlardaki detayların da bu geziyi destekler nitelikte olduğunu aktardı.

"NE KADAR SÜRERSE SÜRSÜN TEK DİLEĞİM O"

De Hoyos, genç sporcu tarafından videoya seçilen şarkı sözlerine dikkat çekti. Şarkıda geçen “Gözler parlıyor, güneş parlar, ne kadar sürerse sürsün dileğim o” dizeleri de dikkat çekti. Çift, Barcelona'ya dönerken havalimanında da görüntülendi.