Manchester City farklı kazandı!

Pep Guardiola yönetimindeki Manchester City, geçen sezonun aksine güçlü bir imaj sergiledi. Premier Lig devi, Wolves karşısında 4-0 galip geldi.

MANCHESTER CITY'DE YILDIZLAR SAHNE ALDI

Mavi beyazlı ekibin gollerini 34. ve 61. dakikalarda Erling Haaland, 37. dakikada Reijnders ve 81. dakikada da Cherki attı. Pep'in takımı, maç boyunca rakibi karşısında üstün bir oyun sergiledi.

EDERSON KADROYA ALINMADI

Galatasaray'ın transfer gündemindeki Ederson, Manchester City'nin maç kadrosuna alınmadı. Ünlü gazeteci Fabrizio Romano, Brezilyalı eldivenin Süper Lig'e transfer olacağını iddia etmişti.