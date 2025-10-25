Napoli Inter'i devirdi: İtalya'da taht savaşları!

Kategoriler
Serie A'nın 8. haftasında Napoli, kendi sahasında Inter'i ağırladı. Ev sahibi ekip, yüksek eforlu karşılaşmadan 3-1 galip ayrıldı.
Napoli'nin gollerini De Bruyne (33-P), McTominay (54) ve Anguissa (66) atarken; Inter'in tek sayısı ise milli yıldız Hakan Çalhanoğlu'ndan (59-P) geldi. Mavi beyazlılar, zorlu maçı kazanmasıyla birlikte 18 puana ulaştı ve rakibini geride bırakarak lig tablosunda ilk sırada yer aldı.
Yıldız orta saha, penaltıda golü atmasıyla birlikte sakatlandı ve oyunu terk etmek zorunda kaldı.