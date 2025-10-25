Napoli Inter'i devirdi: İtalya'da taht savaşları!

Serie A'nın 8. haftasında Napoli, kendi sahasında Inter'i ağırladı. Ev sahibi ekip, yüksek eforlu karşılaşmadan 3-1 galip ayrıldı.

https://x.com/Inter/status/1982145812101574821

NAPOLI 18 PUANLA LİDER

Napoli'nin gollerini De Bruyne (33-P), McTominay (54) ve Anguissa (66) atarken; Inter'in tek sayısı ise milli yıldız Hakan Çalhanoğlu'ndan (59-P) geldi. Mavi beyazlılar, zorlu maçı kazanmasıyla birlikte 18 puana ulaştı ve rakibini geride bırakarak lig tablosunda ilk sırada yer aldı.

KEVIN DE BRUYNE ŞOKU

Yıldız orta saha, penaltıda golü atmasıyla birlikte sakatlandı ve oyunu terk etmek zorunda kaldı.