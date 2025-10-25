Menü Kapat
20°
Spor
Avatar
Editor
 Burak Ayaydın

Romulo gollerine devam ediyor: Leipzig 6-0 galip geldi!

Bundesliga'da Augsburg ile RB Leipzig karşılaştı. Misafir ekip, zorlu geçmesi beklenen maçı 6-0 kazandı.

Romulo gollerine devam ediyor: Leipzig 6-0 galip geldi!
KAYNAK:
Burak Ayaydın
|
GİRİŞ:
25.10.2025
saat ikonu 20:53
|
GÜNCELLEME:
25.10.2025
saat ikonu 20:53

Bundesliga'nın 8. haftasında , 'u 6-0 ile geçti. 'nun da 1 gol ve 1 asistle sahneye çıktığı maç sonrasında, konuk takım 19 puana ulaştı ve Bayern Münih'i takibini sürdürdü.

Romulo gollerine devam ediyor: Leipzig 6-0 galip geldi!

LEIPZIG RAHAT KAZANDI

Augsburg deplasmanına çıkan Leipzig; Diomande (10), Romulo (18), Nusa (22), Baumgartner (38), Ouedraogo (56) ve Luheba'nın (65) golleriyle zafere ulaştı. Ayrıca bu sonuçla Leipzig, Bayern Münih mağlubiyeti sonrasındaki 7 maçı da kaybetmemiş oldu.

Romulo gollerine devam ediyor: Leipzig 6-0 galip geldi!

ROMULO VE LEIPZIG SERÜVENİ

Göztepe'den Almanya'ya transfer olan yıldız golcü, yeni takımıyla 8 maça çıktı ve 3 gol ile 3 asistlik katkı sağladı.

Sıkça Sorulan Sorular

LEIPZIG ROMULO İÇİN NE KADAR BONSERVİS ÖDEMİŞTİ?
Göztepe, Brezilyalı hücumcu için 20 milyon Euroluk bir ayrılık tasarlamıştı.
TGRT Haber
