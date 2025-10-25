Romulo gollerine devam ediyor: Leipzig 6-0 galip geldi!

Bundesliga'nın 8. haftasında Leipzig, Augsburg'u 6-0 ile geçti. Romulo'nun da 1 gol ve 1 asistle sahneye çıktığı maç sonrasında, konuk takım 19 puana ulaştı ve Bayern Münih'i takibini sürdürdü.

LEIPZIG RAHAT KAZANDI

Augsburg deplasmanına çıkan Leipzig; Diomande (10), Romulo (18), Nusa (22), Baumgartner (38), Ouedraogo (56) ve Luheba'nın (65) golleriyle zafere ulaştı. Ayrıca bu sonuçla Leipzig, Bayern Münih mağlubiyeti sonrasındaki 7 maçı da kaybetmemiş oldu.

ROMULO VE LEIPZIG SERÜVENİ

Göztepe'den Almanya'ya transfer olan yıldız golcü, yeni takımıyla 8 maça çıktı ve 3 gol ile 3 asistlik katkı sağladı.