Spor
Avatar
Editor
 | Burak Ayaydın

Tayfur Bingöl atıyor Kocaelispor kazanıyor!

Trendyol Süper Lig'de Kocaelispor ile Alanyaspor karşılaştı. Tayfur Bingöl'ün yine sahneye çıktığı yeşil siyahlılar, kritik maçtan galibiyetle ayrılan taraf oldu.

Tayfur Bingöl atıyor Kocaelispor kazanıyor!
KAYNAK:
Burak Ayaydın
|
GİRİŞ:
25.10.2025
saat ikonu 20:23
|
GÜNCELLEME:
25.10.2025
saat ikonu 20:26

Kocaelispor, Trendyol Süper Lig'in 10. haftasında Alanyaspor'u ağırladı. Ev sahibi takım, zorlu mücadeleyi Tayfur Bingöl (62) ve Serdar Dursun'un (88) golleriyle 2-0 kazandı.

Tayfur Bingöl atıyor Kocaelispor kazanıyor!

KOCAELİSPOR SERİYE BAĞLADI

Trendyol Süper Lig'e kötü bir başlangıç yapan Kocaelispor, son haftalarda form yakaladı ve 3 maçlık galibiyet serisine ulaştı. Ayrıca da Selçuk İnan'ın öğrencileri, Alanyaspor zaferiyle puanını da 11 yaptı ve 13 puanlı rakibine daha da yaklaştı.

Tayfur Bingöl atıyor Kocaelispor kazanıyor!

Stat: Turka Araç Muayene Kocaeli

Hakemler: Mehmet Türkmen, Abdullah Bora Özkara, Salih Burak Demirel.

Kocaelispor: Jovanovic, Ahmet Oğuz, Balogh, Smolcic, Dijksteel, Keita (Dk. 90+2 Samet Yalçın), Linetty, Agyei, Nonge (Dk. 56 Can Keleş), Tayfur Bingöl (Dk. 86 Show), Serdar Dursun (Dk. 90+2 Muharrem Cinan).

Corendon Alanyaspor: Ertuğrul Taşkıran, Ümit Akdağ, Lima, Viana (Dk. 81 Fatih Aksoy), Yusuf Özdemir, Janvier, Makouta (Dk. 81 İzzet Çelik), Ruan, Hwang (Dk. 60 Meschack), Hagi (Dk. 81 Hadergjonaj), Ogundu (Dk. 74 İbrahim Kaya).

Goller: Dk. 62 Tayfur Bingöl, Dk. 88 Serdar Dursun (Kocaelispor).

Tayfur Bingöl atıyor Kocaelispor kazanıyor!

Sıkça Sorulan Sorular

KOCAELİSPOR'DA HEDEF NEDİR?
Ligin yeni ekibi, ilk sezonunda küme düşme potasından uzakta olmak istiyor.
İlgili Haber İLGİLİ HABERLER
Süper Lig devlerinde borç kritiği: Fenerbahçe Trabzonspor'u katladı!
Fenerbahçe'ye Hollandalı orta saha: Arsenal de devrede!
ETİKETLER
#Spor
#Spor
