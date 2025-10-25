Tayfur Bingöl atıyor Kocaelispor kazanıyor!

Kocaelispor, Trendyol Süper Lig'in 10. haftasında Alanyaspor'u ağırladı. Ev sahibi takım, zorlu mücadeleyi Tayfur Bingöl (62) ve Serdar Dursun'un (88) golleriyle 2-0 kazandı.

KOCAELİSPOR SERİYE BAĞLADI

Trendyol Süper Lig'e kötü bir başlangıç yapan Kocaelispor, son haftalarda form yakaladı ve 3 maçlık galibiyet serisine ulaştı. Ayrıca da Selçuk İnan'ın öğrencileri, Alanyaspor zaferiyle puanını da 11 yaptı ve 13 puanlı rakibine daha da yaklaştı.

Stat: Turka Araç Muayene Kocaeli

Hakemler: Mehmet Türkmen, Abdullah Bora Özkara, Salih Burak Demirel.

Kocaelispor: Jovanovic, Ahmet Oğuz, Balogh, Smolcic, Dijksteel, Keita (Dk. 90+2 Samet Yalçın), Linetty, Agyei, Nonge (Dk. 56 Can Keleş), Tayfur Bingöl (Dk. 86 Show), Serdar Dursun (Dk. 90+2 Muharrem Cinan).

Corendon Alanyaspor: Ertuğrul Taşkıran, Ümit Akdağ, Lima, Viana (Dk. 81 Fatih Aksoy), Yusuf Özdemir, Janvier, Makouta (Dk. 81 İzzet Çelik), Ruan, Hwang (Dk. 60 Meschack), Hagi (Dk. 81 Hadergjonaj), Ogundu (Dk. 74 İbrahim Kaya).

Goller: Dk. 62 Tayfur Bingöl, Dk. 88 Serdar Dursun (Kocaelispor).