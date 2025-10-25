Menü Kapat
Editor
 Burak Ayaydın

Süper Lig devlerinde borç kritiği: Fenerbahçe Trabzonspor'u katladı!

Süper Lig devlerinde finansal tablolar açıklandı. Fenerbahçe, Trabzonspor'a oranla ciddi bir mali açık verdi.

Süper Lig devlerinin güncel borç rakamları duyuruldu. Fenerbahçe; 28 milyar 710 milyon lira açık verirken, Trabzonspor ise 4 milyar 255 milyon lira ile rakibine göre pozitif bir ivmelenme gösterdi.

Süper Lig devlerinde borç kritiği: Fenerbahçe Trabzonspor'u katladı!

FENERBAHÇE'NİN YÜKÜMLÜLÜK DETAYLARI

Sarı lacivertlilerin internet sitesinden yapılan bilgilendirmede; kulübün kısa vadeli yükümlülüklerinin 18 milyar 939 milyon 53 bin lira, uzun vadeli yükümlülüklerinin ise 9 milyar 770 milyon 957 bin lira olduğu belirtildi.

Süper Lig devlerinde borç kritiği: Fenerbahçe Trabzonspor'u katladı!

TRABZONSPOR'DA UĞURCAN ÇAKIR KRİTİĞİ

59'uncu Olağan Divan Genel Kurulu'nda açıklanan bu borçta, Uğurcan Çakır’ın Galatasaray’a transferinden elde edilen gelirin dahil olmadığı özellikle belirtildi.

Sıkça Sorulan Sorular

GALATASARAY UĞURCAN ÇAKIR İÇİN NE KADAR BONSERVİS ÖDEMİŞTİ?
Son şampiyon; kadrosunu güçlendirmek amacıyla Uğurcan Çakır için rekor bonservisi göze almış ve 33+3 milyon Euroluk bir anlaşma imzalamıştı.
