Süper Lig devlerinde borç kritiği: Fenerbahçe Trabzonspor'u katladı!

Süper Lig devlerinin güncel borç rakamları duyuruldu. Fenerbahçe; 28 milyar 710 milyon lira açık verirken, Trabzonspor ise 4 milyar 255 milyon lira ile rakibine göre pozitif bir ivmelenme gösterdi.

FENERBAHÇE'NİN YÜKÜMLÜLÜK DETAYLARI

Sarı lacivertlilerin internet sitesinden yapılan bilgilendirmede; kulübün kısa vadeli yükümlülüklerinin 18 milyar 939 milyon 53 bin lira, uzun vadeli yükümlülüklerinin ise 9 milyar 770 milyon 957 bin lira olduğu belirtildi.

TRABZONSPOR'DA UĞURCAN ÇAKIR KRİTİĞİ

59'uncu Olağan Divan Genel Kurulu'nda açıklanan bu borçta, Uğurcan Çakır’ın Galatasaray’a transferinden elde edilen gelirin dahil olmadığı özellikle belirtildi.