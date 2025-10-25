Süper Lig devlerinde borç kritiği: Fenerbahçe Trabzonspor'u katladı!

Kategoriler
Süper Lig devlerinin güncel borç rakamları duyuruldu. Fenerbahçe; 28 milyar 710 milyon lira açık verirken, Trabzonspor ise 4 milyar 255 milyon lira ile rakibine göre pozitif bir ivmelenme gösterdi.
Sarı lacivertlilerin internet sitesinden yapılan bilgilendirmede; kulübün kısa vadeli yükümlülüklerinin 18 milyar 939 milyon 53 bin lira, uzun vadeli yükümlülüklerinin ise 9 milyar 770 milyon 957 bin lira olduğu belirtildi.
59'uncu Olağan Divan Genel Kurulu'nda açıklanan bu borçta, Uğurcan Çakır’ın Galatasaray’a transferinden elde edilen gelirin dahil olmadığı özellikle belirtildi.