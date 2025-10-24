NBA yasa dışı bahisle çalkalanıyor! FBI devreye girdi, Billups ve Terry Rozier tutuklandı

Dünyanın en ünlü spor organizasyonu NBA, yasa dışı bahis ve kumar skandalı yaşanıyor. ABD’nin NBA takımlarından Portland Trail Blazers'ın başantrenörü Chauncey Billups ile Miami Heat'in oyuncusu Terry Rozier, yapılan operasyonlar sonucu yasa dışı kumar suçlamasının ardından tutuklandı.

FBI OPERASYON DÜZENLEDİ

ABD medyasına göre FBI tarafından düzenlenen operasyonda Rozier'in bu sabah Orlando'daki bir otelde, Billups'ın ise Oregon'da gözaltına alındı.

NBA'DAN AÇIKLAMA

NBA'den yapılan açıklamada, "Bugün açıklanan federal iddianameleri inceleme sürecindeyiz. Terry Rozier ve Chauncey Billups, takımlarından derhal uzaklaştırılmıştır. İlgili makamlarla iş birliğimizi sürdüreceğiz. Bu iddiaları son derece ciddiye alıyoruz ve oyunumuzun bütünlüğü, en büyük önceliğimiz olmaya devam ediyor." ifadeleri kullanıldı.

ABD basınında, Federal Soruşturma Bürosu (FBI) soruşturması kapsamında aralarında Billups ve Rozier'ın da bulunduğu yasa dışı bahis ve kumar şebekesiyle ilişkisi tespit edilen 34 kişinin tutuklandığı duyurulmuştu.