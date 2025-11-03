Menü Kapat
İstanbul
18°
Avatar
Editor
 Burak Ayaydın

Nihat Kahveci'den Beşiktaş-Fenerbahçe derbisi için Anderson Talisca ve Domenico Tedesco örneği!

Beşiktaş-Fenerbahçe derbisi sonrasında Nihat Kahveci'den Anderson Talisca tespiti geldi. Kontraspor'da konuşan Nihat Kahveci, Fenerbahçe adına farklı bir senaryoya dikkat çekti.

Nihat Kahveci'den Beşiktaş-Fenerbahçe derbisi için Anderson Talisca ve Domenico Tedesco örneği!
03.11.2025
03.11.2025
00:45

Fenerbahçe, Beşiktaş derbisinden 3-2'lik zaferle ayrıldı. Dev maçı değerlendiren Nihat Kahveci, Anderson Talisca üzerinden Domenico Tedesco kritiğini yaptı.

Nihat Kahveci'den Beşiktaş-Fenerbahçe derbisi için Anderson Talisca ve Domenico Tedesco örneği!

NİHAT KAHVECİ'DEN DERBİ ANALİZİ VE ANDERSON TALISCA DETAYI

"Fenerbahçe öz güvenli geldi buraya. Maç bir başladı, 2-0. Tabii Orkun'un müdahalesiyle birlikte bambaşka bir olaya döndü. İkinci yarı yine Fenerbahçe rahat alırız diyerek başladı. Beşiktaşlı taraftarlar maç önü takımının iyi oynamadığını biliyor ama stat dolu. Bir derbi var, geldiler stada. Emirhan'ın bitiriciliğiyle 2-0 olmuştu ama Beşiktaş taraftarına Allah sabır versin. Dakika 22'de Fenerbahçeli bir taraftar sinirlenip maçı kapatmış olsa, şimdi öğrense şaşırır kazandıklarına. Lig yeniden başlıyor. Fenerbahçe liderin 4 puan gerisinde. Puan kayıplarına karşı fırsatı değerlendirdi. Öz güveni daha da artan bir Fenerbahçe var şu an. Kaçan pozisyonlar, net pozisyonlar vardı. Bundan sonra Beşiktaş'ta El Bilal forvet oynar. Defansı da yıpratıyor. Maç 11'e 11 olsaydı Beşiktaş büyük ihtimal mücadeleyi almıştı. Orkun'a sorumluluk da verildi kaptan olarak. Bunu taraftar da çok istedi. Bana göre Beşiktaş'a geldiğinden beri beklenen performansı gösteremedi. Bu anlattığım genç yaşına rağmen, bu tecrübede olan bir oyuncunun bunu yapması tartışılmaz. Net kırmızı. Maçın kırılma anıdır. Beşiktaş 10 kişi kaldı. 2-0 da önde. Ardından o kornerde İsmail'e ön direkte kafayı vurdurdu. İsmail golü attığı an Fenerbahçeli taraftarlar biz bu maçı alırız dedi! Biz burada Fenerbahçe takımıyla ilgili; orta sahası Alvarez ve İsmail, forvet arkası da Asensio olur dedik. 2-0 hemen 2-2 oldu. Jhon Duran da kötü gol atmıyor. 2. yarıda çok bu aman aman kaçan pozisyon olmadı. 81. dakikada Rafa Silva vursa belki Beşiktaş öne geçecekti. Orada doğru olan topa vurmaktı. Neden iyi ayağınla vurmaz da çekersin. Topu kaptırdı orada. İnanılmaz da bir hikâye olurdu atsaydı. Fenerbahçe bugün berabere kalsa Tedesco'ya yazardı. Kazanırken söyleyelim bunu. Talisca girdi şutları denesin diye. Fenerbahçe kenarları kullansa daha net pozisyonlara girebilirdi. Tedesco nedense onu tercih etmedi ve Talisca'yı kullandı. Dakika 23 olduğunda Tedesco gidiyordu, dakika 83 tekrar hoş geldin oldu."

Nihat Kahveci'den Beşiktaş-Fenerbahçe derbisi için Anderson Talisca ve Domenico Tedesco örneği!

Sıkça Sorulan Sorular

FENERBAHÇE'DE ŞİMDİ NE OLACAK?
Yönetimin, uzun süre Domenico Tedesco ile devam etmesi bekleniyor.
#Spor
#Spor
