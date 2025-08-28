Menü Kapat
Spor
Avatar
Editor
 | Murat Makas

Ole Gunnar Solskjaer istifa edecek mi? Tepkilere cevap verdi

UEFA Konferans Ligi play-off turu rövanş maçında evinde Lausenne'ye 1-0 mağlup olan Beşiktaş Avrupa kupalarından tamamen elendi. Maç sonu Ole Gunnar Solskjaer istifaya davet edildi. Solskjaer, istifa seslerine cevap verdi.

Ole Gunnar Solskjaer istifa edecek mi? Tepkilere cevap verdi
KAYNAK:
AA
|
GİRİŞ:
28.08.2025
23:07
|
GÜNCELLEME:
28.08.2025
23:37

, play-off turu rövanş maçında Lausenne'ye 1-0 mağlup olarak Avrupa'ya veda etti. Tribünler oynanan kötü oyunu protesto etti ve 'i istifaya davet etti. Siyah beyazlıların teknik direktörü Ole Gunnar Solskjaer, maç sonu taraftarın tepkisi hakkında konuştu.

Ole Gunnar Solskjaer istifa edecek mi? Tepkilere cevap verdi

Ole Gunnar Solskjaer Lausenne mağlubiyetinin ardından şunları söyledi:

"Hayal kırıklığı yaşıyorum. Yediğimiz golden, çalıştıklarımızı sahaya yansıtamadığımız için hayal kırıklığı yaşıyorum. Hakemle ilgili... Kırmızı kartla yakından uzaktan alakası yok! 10 kişiyle oynamak da zor oluyor."

Ole Gunnar Solskjaer istifa edecek mi? Tepkilere cevap verdi

İSTİFA TEPKİLERİNE CEVAP

"Tabii ki sonuç alamayınca eleştiriler normaldir. Benim tek odağım, takımın daha iyi olması için çalışmak. Tabii ki Avrupa'da olmadığımız için hayal kırıklığı yaşıyoruz. Her gün bu kulüp için çalışıyorum ve çabalıyorum. Bu kulüp için her gün doğru olanı yapıyorum."

"SUÇU ÜSTLENİYORUM"

"Sorumlu benim. Suçu üstleniyorum. eşleşmesinde iki maçta da turu geçmeyi hak etmedik. Bazı şanslar bulmaya çalıştık ama olmadı. Yeterince fırsat bulamadık. Sorumlu benim. Teknik direktörler her zaman kadroyu ve taktiği seçenlerdir. Beşiktaş, doğru olanın ne olduğunu düşünüyorsa istediği inisiyatifte bulunabilir. Beşiktaş'ı daha güçlü yapmak için çalışıyorum. Hayatım boyunca pes etmedim. Zorluklarda daha çok savaşırım. Oyuncularımın da bugün savaşmaya hazır olduğunu gördüm. Şu anda yapmamız gereken pazar günü alacağımız sonuçla bu durumu değiştirmek. Kazanamayınca eleştirilmek futbolun doğasında var."

Ole Gunnar Solskjaer istifa edecek mi? Tepkilere cevap verdi
Beşiktaş Avrupa'ya veda etti! Lausanne turu geçti
ETİKETLER
#Spor
#beşiktaş
#UEFA Konferans Ligi
#shakhtar donetsk
#mağlubiyet
#Ole Gunnar Solskjaer
#İstifaya Davet
#İstifa Tepkileri
#Spor
