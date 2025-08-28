Ole Gunnar Solskjaer istifa edecek mi? Tepkilere cevap verdi

Beşiktaş, UEFA Konferans Ligi play-off turu rövanş maçında Lausenne'ye 1-0 mağlup olarak Avrupa'ya veda etti. Tribünler oynanan kötü oyunu protesto etti ve Ole Gunnar Solskjaer'i istifaya davet etti. Siyah beyazlıların teknik direktörü Ole Gunnar Solskjaer, maç sonu taraftarın tepkisi hakkında konuştu.

Ole Gunnar Solskjaer Lausenne mağlubiyetinin ardından şunları söyledi:

"Hayal kırıklığı yaşıyorum. Yediğimiz golden, çalıştıklarımızı sahaya yansıtamadığımız için hayal kırıklığı yaşıyorum. Hakemle ilgili... Kırmızı kartla yakından uzaktan alakası yok! 10 kişiyle oynamak da zor oluyor."

İSTİFA TEPKİLERİNE CEVAP

"Tabii ki sonuç alamayınca eleştiriler normaldir. Benim tek odağım, takımın daha iyi olması için çalışmak. Tabii ki Avrupa'da olmadığımız için hayal kırıklığı yaşıyoruz. Her gün bu kulüp için çalışıyorum ve çabalıyorum. Bu kulüp için her gün doğru olanı yapıyorum."

"SUÇU ÜSTLENİYORUM"

"Sorumlu benim. Suçu üstleniyorum. Shakhtar Donetsk eşleşmesinde iki maçta da turu geçmeyi hak etmedik. Bazı şanslar bulmaya çalıştık ama olmadı. Yeterince fırsat bulamadık. Sorumlu benim. Teknik direktörler her zaman kadroyu ve taktiği seçenlerdir. Beşiktaş, doğru olanın ne olduğunu düşünüyorsa istediği inisiyatifte bulunabilir. Beşiktaş'ı daha güçlü yapmak için çalışıyorum. Hayatım boyunca pes etmedim. Zorluklarda daha çok savaşırım. Oyuncularımın da bugün savaşmaya hazır olduğunu gördüm. Şu anda yapmamız gereken pazar günü alacağımız sonuçla bu durumu değiştirmek. Kazanamayınca eleştirilmek futbolun doğasında var."