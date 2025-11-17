Altın fiyatlarında sınırlı yükseliş! Gram altın haftaya nasıl başladı? İşte 17 Kasım güncel altın fiyatları

Altın fiyatlarındaki düşüş ve yükseliş yatırımcılar tarafından yakından takip ediliyor. Rekor artışların ardından geçen hafta düşüş gösteren altın fiyatları, yeni haftada kontrollü bir görünüm sergiliyor. Piyasalar bu hafta ABD'de açıklanacak verilere odaklandı. Küresel piyasalarda net bir yön arayışı öne çıkmazken, spot altındaki hafif yükseliş genel tabloyu dengede tutuyor.

Haftanın ilk işlem gününde gram altın 5 bin 555 TL seviyesinden işlem görüyor. Peki çeyrek altın, tam altın, cumhuriyet altını ne kadar? İşte 17 Kasım 2025 tarihli altın fiyatlarında son durum...

GRAM ALTIN FİYATI NE KADAR?

Alış: 5.554 TL

Satış: 5.555 TL

ÇEYREK ALTIN NE KADAR?

Alış: 9.380 TL

Satış: 9.469 TL

YARIM ALTIN FİYATI NE KADAR?

Alış: 18.759 TL

Satış: 18.926 TL

TAM ALTIN FİYATI

Alış: 36.881 TL

Satış: 36.881 TL

CUMHURİYET ALTINI

Alış: 37.403 TL

Satış: 37.731 TL

ALTIN/ONS FİYATI

Alış: 4.075,80 dolar

Satış: 4.076,38 dolar