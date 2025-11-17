Menü Kapat
TGRT Haber
Kategoriler
Benim Sayfam
Son Dakika Gündem Özel Haber Teyitli Haber Politika Ekonomi Spor Dünya Magazin Yaşam Aktüel Sağlık Teknoloji Kültür - Sanat
Savunma Teknolojileri Canlı Yayın Programlar Yayın Akışı Yazarlar Ramazan Videolu Haber Biyografi Medya Otomobil Namaz Vakitleri Oyunlar Resmi İlanlar
UYGULAMALAR
Google PlayGoogle Play App StoreApp Store
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk. Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni
TGRT Haber
YAZARLAR GÜNDEM EKONOMİ DÜNYA POLİTİKA SPOR MAGAZİN RESMİ İLANLAR
Menu İkon
Arama Kapat
Canlı Yayın
CANLI YAYIN
Hava Durumu
İstanbul
Adana
Adıyaman
Afyonkarahisar
Ağrı
Amasya
Ankara
Antalya
Artvin
Aydın
Balikesir
Bilecik
Bingöl
Bitlis
Bolu
Burdur
Bursa
Çanakkale
Çankırı
Çorum
Denizli
Diyarbakır
Edirne
Elazığ
Erzincan
Erzurum
Eskişehir
Gaziantep
Giresun
Gümüşhane
Hakkari
Hatay
Isparta
Mersin
İstanbul
İzmir
Kars
Kastamonu
Kayseri
Kırklareli
Kırsehir
Kocaeli
Konya
Kütahya
Malatya
Manisa
Kahramanmaraş
Mardin
Muğla
Muş
Nevşehir
Niğde
Ordu
Rize
Sakarya
Samsun
Siirt
Sinop
Sivas
Tekirdağ
Tokat
Trabzon
Tunceli
Şanlıurfa
Uşak
Van
Yozgat
Zonguldak
Aksaray
Bayburt
Karaman
Kırıkkale
Batman
Şırnak
Bartın
Ardahan
Iğdır
Yalova
Karabük
Kilis
Osmaniye
Düzce
17°
SON DAKİKA!
TÜMÜTümü
Ekonomi
Avatar
Editor
 | Onur Kaya

Altın fiyatlarında sınırlı yükseliş! Gram altın haftaya nasıl başladı? İşte 17 Kasım güncel altın fiyatları

Yatırımcıların güvenli limanı altın fiyatlarındaki değişim vatandaşlar tarafından merak ediliyor. ABD'den gelecek verilere odaklanan altın yeni haftaya sınırlı yükselişle başladı. Peki gram altın ne kadar, çeyrek altın ne kadar, yarım altın ne kadar? İşte 17 Kasım Pazartesi altın piyasasında son durum...

PaylaşHaberi Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş +Aa-
KAYNAK:
Onur Kaya
|
GİRİŞ:
17.11.2025
saat ikonu 08:09
|
GÜNCELLEME:
17.11.2025
saat ikonu 08:16

Altın fiyatlarındaki düşüş ve yükseliş yatırımcılar tarafından yakından takip ediliyor. Rekor artışların ardından geçen hafta düşüş gösteren altın fiyatları, yeni haftada kontrollü bir görünüm sergiliyor. Piyasalar bu hafta ABD'de açıklanacak verilere odaklandı. Küresel piyasalarda net bir yön arayışı öne çıkmazken, spot altındaki hafif yükseliş genel tabloyu dengede tutuyor.

Altın fiyatlarında sınırlı yükseliş! Gram altın haftaya nasıl başladı? İşte 17 Kasım güncel altın fiyatları

Haftanın ilk işlem gününde gram altın 5 bin 555 TL seviyesinden işlem görüyor. Peki çeyrek altın, tam altın, cumhuriyet altını ne kadar? İşte 17 Kasım 2025 tarihli altın fiyatlarında son durum...

Altın fiyatlarında sınırlı yükseliş! Gram altın haftaya nasıl başladı? İşte 17 Kasım güncel altın fiyatları

GRAM ALTIN FİYATI NE KADAR?

Alış: 5.554 TL

Satış: 5.555 TL

Altın fiyatlarında sınırlı yükseliş! Gram altın haftaya nasıl başladı? İşte 17 Kasım güncel altın fiyatları

ÇEYREK ALTIN NE KADAR?

Alış: 9.380 TL

Satış: 9.469 TL

Altın fiyatlarında sınırlı yükseliş! Gram altın haftaya nasıl başladı? İşte 17 Kasım güncel altın fiyatları

YARIM ALTIN FİYATI NE KADAR?

Alış: 18.759 TL

Satış: 18.926 TL

Altın fiyatlarında sınırlı yükseliş! Gram altın haftaya nasıl başladı? İşte 17 Kasım güncel altın fiyatları

TAM ALTIN FİYATI

Alış: 36.881 TL

Satış: 36.881 TL

Altın fiyatlarında sınırlı yükseliş! Gram altın haftaya nasıl başladı? İşte 17 Kasım güncel altın fiyatları

CUMHURİYET ALTINI

Alış: 37.403 TL

Satış: 37.731 TL

Altın fiyatlarında sınırlı yükseliş! Gram altın haftaya nasıl başladı? İşte 17 Kasım güncel altın fiyatları

ALTIN/ONS FİYATI

Alış: 4.075,80 dolar

Satış: 4.076,38 dolar

İlgili Haber İLGİLİ HABERLER
Altın almak yanlış karar! İslam Memiş önümüzdeki haftayı işaret etti
ETİKETLER
#Ekonomi
YorumYORUM YAZ
Uyarı
Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
TGRT Haber
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk.
Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni KVKK Başv. Frm.
UYGULAMALAR
Google Play Google Play App StoreApp Store
Aktüel Canlı Borsa Canlı Haber Döviz Dünya Eğitim Ekonomi Emlak Gündem Hava Durumu
İletişim Kültür-Sanat Kripto Para Künye Magazin Mavi Kadın Medya Namaz Vakitleri Otomobil Politika
Programlar Ramazan Sağlık Seçim Sonuçları Son Dakika Haberleri Spor Teknoloji Yayın Akışı Yazarlar Yemek Tarifleri
© 2025 TGRT | Tüm Hakları Saklıdır.