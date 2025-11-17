Altın fiyatlarında sınırlı yükseliş! Gram altın haftaya nasıl başladı? İşte 17 Kasım güncel altın fiyatları

Kategoriler
Altın fiyatlarındaki düşüş ve yükseliş yatırımcılar tarafından yakından takip ediliyor. Rekor artışların ardından geçen hafta düşüş gösteren altın fiyatları, yeni haftada kontrollü bir görünüm sergiliyor. Piyasalar bu hafta ABD'de açıklanacak verilere odaklandı. Küresel piyasalarda net bir yön arayışı öne çıkmazken, spot altındaki hafif yükseliş genel tabloyu dengede tutuyor.
Haftanın ilk işlem gününde gram altın 5 bin 555 TL seviyesinden işlem görüyor. Peki çeyrek altın, tam altın, cumhuriyet altını ne kadar? İşte 17 Kasım 2025 tarihli altın fiyatlarında son durum...
Alış: 5.554 TL
Satış: 5.555 TL
Alış: 9.380 TL
Satış: 9.469 TL
Alış: 18.759 TL
Satış: 18.926 TL
Alış: 36.881 TL
Satış: 36.881 TL
Alış: 37.403 TL
Satış: 37.731 TL
Alış: 4.075,80 dolar
Satış: 4.076,38 dolar