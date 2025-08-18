Ole Gunnar Solskjaer mutlu: "Takımı beğendim"

Ole Gunnar Solskjaer'den Beşiktaş kritikleri geldi. Son dakika golüyle birlikte çok mutlu olduğunu anlatan Solskjaer, ayrıca da Avrupa'yı işaret etti.

OLE GUNNAR SOLSKJAER'DEN DEĞERLENDİRMELER

"Son dakika gelen goller böyle oluyor. Tutkulu oynadık. Son dakika golünden sonra mutluluğu kontrol etmeniz gerekebiliyor çünkü daha oynanacak bir iki dakika vardı. Oyuncuların hepsi formalarına saygı duyarak, savaşarak oynadılar. Bugün takımı çok beğendim. Maça yaklaşımlarını çok beğendim. Önde bastık ve çok iyi bir savaşma ruhu gösterdik. Çok fazla şans bulduk. Rakip kaleci çok iyi oynadı ama yılmadık ve son dakikalarda Rafa ile galibiyeti aldık. Ndidi çok harika bir insan ve oyuncu. İşini çok iyi yapıyor. Takıma çok yardımcı oluyor. Oyun içerisindeki tutumu da çok iyi. Bugün fiziksel olarak herkes iyiydi. Perşembe oynamamıza rağmen kondisyon olarak da çok iyiydik. Çok mutluyum. Birkaç gün dinleneceğiz ama Lausanne maçına da böyle çıkacağımıza eminim."