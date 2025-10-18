Menü Kapat
 | Selahattin Demirel

Yavuz Ağıralioğlu o sözleri söylerken depreme yakalandı! Tepkisi damga vurdu: Tayyip Bey aleyhine konuşunca...

Anahtar Partisi Genel Başkanı Yavuz Ağıralioğlu'nun Isparta'daki konuşması sırasında deprem meydana geldi. Ağıralioğlu, ekonomiyi eleştirip "Payımıza fakirlik düştü." dediği sırada yakalandığı deprem sonrası "Bak, Tayyip Bey'in aleyhine konuşunca böyle şeyler oluyor. Bu tür durumlarda temkinli olmamız lazım." sözleriyle espri yaptı.

Anahtar Partisi Genel Başkanı , Isparta Ticaret ve Kültür Merkezi Meydan AVM Gül Salonu'nda düzenlenen halk buluşmasında konuşma yaptığı sırada kürsüde depreme yakalandı.

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) verilerine göre, saat 16.00'da 2.0 büyüklüğünde kaydedilen sarsıntının hissedilmesiyle salonda kısa süreli panik yaşandı. Bazı katılımcılar tedirgin olurken, Ağıralioğlu kürsüde sakinliğini korumaya çalışıp konuşmasına ara vermedi.

Yavuz Ağıralioğlu o sözleri söylerken depreme yakalandı! Tepkisi damga vurdu: Tayyip Bey aleyhine konuşunca...

"YAVUZ ABİ İKTİDARIN ALEYHİNE KONUŞUNCA BÖYLE ŞEYLER OLUYOR"

Ağıralioğlu, Türkiye ekonomisine ilişkin değerlendirmesinde, "Umudumuzun hakkıydı, umudumuzun hakkından bizim hissemize fakirlik düştü. düştü, işsizlik düştü, plansızlık ve programsızlık düştü, rüşvet düştü, yolsuzluk düştü, yoksulluk düştü, yasaklar düştü" ifadelerini kullandı.

Yavuz Ağıralioğlu o sözleri söylerken depreme yakalandı! Tepkisi damga vurdu: Tayyip Bey aleyhine konuşunca...

Bu sırada meydana gelen , salonda kısa süreli paniğe neden oldu. Deprem anında, "Deprem mi oluyor? Deprem oluyor, geçti, çok geçmiş olsun. Bak, Tayyip Bey'in aleyhine konuşunca böyle şeyler oluyor. Bu tür durumlarda temkinli olmamız lazım. Şimdi AK Parti'den birçok arkadaşım var, gazeteci arkadaşlarım da bu olayı ‘Yavuz abi iktidarın aleyhine konuştu, sonucu ilahi gaz geldi' şeklinde sunabilirler" ifadelerini kullanan Ağıralioğlu'nun esprili ve soğukkanlı tavrı, salondaki gerginliği azalttı.

ETİKETLER
#deprem
#enflasyon
#türkiye ekonomisi
#yavuz ağıralioğlu
#Anahtar Partisi
#At Partisi
#Politika
