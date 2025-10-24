Rafa Benitez Yunanistan'da: Resmen duyuruldu!

Yunanistan'ın önde gelen kulüplerinden Panathinaikos, Rafa Benitez ile sözleşme imzaladı. Ayrıca da 65 yaşındaki çalıştırıcı için 'bir Yunan takımına gelmiş en iyi teknik direktör' vurgusu yapıldı.

PANATHINAIKOS'TAN RESMİ AÇIKLAMA

Yunanistan ekibinden yapılan açıklamada, "Panathinaikos FC, dünya futbolunun en başarılı teknik direktörlerinden biri ve bir Yunan takımına gelmiş en iyi teknik direktör olan Rafa Benitez ile iş birliğinin başladığını duyurdu. Rafa Benitez'e Panathinaikos ailesine hoş geldin diyoruz!" ifadeleri kullanıldı.

RAFA BENITEZ'İN KARİYER ÖZETİ

Real Madrid, Liverpool, Chelsea ve Napoli gibi dev takımları çalıştıran İspanyol teknik adam; son olarak da Celta Vigo'da görev yapmıştı.