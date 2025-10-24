Menü Kapat
TGRT Haber
Kategoriler
Benim Sayfam
Son Dakika Gündem Özel Haber Teyitli Haber Politika Ekonomi Spor Dünya Magazin Yaşam Aktüel Sağlık Teknoloji Kültür - Sanat
Savunma Teknolojileri Canlı Yayın Programlar Yayın Akışı Yazarlar Ramazan Videolu Haber Biyografi Medya Otomobil Namaz Vakitleri Oyunlar Resmi İlanlar
UYGULAMALAR
Google PlayGoogle Play App StoreApp Store
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk. Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni
TGRT Haber
YAZARLAR GÜNDEM EKONOMİ DÜNYA POLİTİKA SPOR MAGAZİN RESMİ İLANLAR
Menu İkon
Arama Kapat
Canlı Yayın
CANLI YAYIN
Hava Durumu
İstanbul
Adana
Adıyaman
Afyonkarahisar
Ağrı
Amasya
Ankara
Antalya
Artvin
Aydın
Balikesir
Bilecik
Bingöl
Bitlis
Bolu
Burdur
Bursa
Çanakkale
Çankırı
Çorum
Denizli
Diyarbakır
Edirne
Elazığ
Erzincan
Erzurum
Eskişehir
Gaziantep
Giresun
Gümüşhane
Hakkari
Hatay
Isparta
Mersin
İstanbul
İzmir
Kars
Kastamonu
Kayseri
Kırklareli
Kırsehir
Kocaeli
Konya
Kütahya
Malatya
Manisa
Kahramanmaraş
Mardin
Muğla
Muş
Nevşehir
Niğde
Ordu
Rize
Sakarya
Samsun
Siirt
Sinop
Sivas
Tekirdağ
Tokat
Trabzon
Tunceli
Şanlıurfa
Uşak
Van
Yozgat
Zonguldak
Aksaray
Bayburt
Karaman
Kırıkkale
Batman
Şırnak
Bartın
Ardahan
Iğdır
Yalova
Karabük
Kilis
Osmaniye
Düzce
20°
SON DAKİKA!
TÜMÜTümü
Spor
Avatar
Editor
 | Burak Ayaydın

Rafa Benitez Yunanistan'da: Resmen duyuruldu!

Yunanistan temsilcilerinden Panathinaikos, Rafa Benitez ile anlaşmaya vardı. Yeşil beyazlılar, İspanyol hoca için resmi duyuru gerçekleştirdi.

PaylaşHaberi Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş +Aa-
Rafa Benitez Yunanistan'da: Resmen duyuruldu!
KAYNAK:
Burak Ayaydın
|
GİRİŞ:
24.10.2025
saat ikonu 18:57
|
GÜNCELLEME:
24.10.2025
saat ikonu 18:59

'ın önde gelen kulüplerinden , Rafa Benitez ile sözleşme imzaladı. Ayrıca da 65 yaşındaki çalıştırıcı için 'bir Yunan takımına gelmiş en iyi teknik direktör' vurgusu yapıldı.

Rafa Benitez Yunanistan'da: Resmen duyuruldu!

PANATHINAIKOS'TAN RESMİ AÇIKLAMA

Yunanistan ekibinden yapılan açıklamada, "Panathinaikos FC, dünya futbolunun en başarılı teknik direktörlerinden biri ve bir Yunan takımına gelmiş en iyi teknik direktör olan Rafa Benitez ile iş birliğinin başladığını duyurdu. Rafa Benitez'e Panathinaikos ailesine hoş geldin diyoruz!" ifadeleri kullanıldı.

https://x.com/paofc_/status/1981663891974439051

RAFA BENITEZ'İN KARİYER ÖZETİ

Real Madrid, Liverpool, Chelsea ve Napoli gibi dev takımları çalıştıran İspanyol teknik adam; son olarak da Celta Vigo'da görev yapmıştı.

Sıkça Sorulan Sorular

YEŞİL BEYAZLILARDA HANGİ TÜRK HOCA GÖREV ALMIŞTI?
Yunanistan ekibini, 26 Aralık 2023-17 Mayıs 2024 tarihleri arasında teknik direktör Fatih Terim de çalıştırmıştı.
İlgili Haber İLGİLİ HABERLER
Galatasaray'da yıldız stoper transferi: Rota İtalya!
Beşiktaş istiyordu: Liverpool yıldız ismin biletini kesti!
ETİKETLER
#Spor
#transfer
#panathinaikos
#yunanistan
#Rafa Benitez
#Teknikdirektör
#Süperlig
#İspanyolfutbol
#Spor
YorumYORUM YAZ
Uyarı
Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
TGRT Haber
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk.
Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni KVKK Başv. Frm.
UYGULAMALAR
Google Play Google Play App StoreApp Store
Aktüel Canlı Borsa Canlı Haber Döviz Dünya Eğitim Ekonomi Emlak Gündem Hava Durumu
İletişim Kültür-Sanat Kripto Para Künye Magazin Mavi Kadın Medya Namaz Vakitleri Otomobil Politika
Programlar Ramazan Sağlık Seçim Sonuçları Son Dakika Haberleri Spor Teknoloji Yayın Akışı Yazarlar Yemek Tarifleri
© 2025 TGRT | Tüm Hakları Saklıdır.