Rams Başakşehir'den açıklama: Çağdaş Atan ile yollar ayrılmıştı!

Rams Başakşehir'de Çağdaş Atan sonrası için çalışmalar ilerletiliyor. İstanbul ekibi, an itibarıyla Marco Pezzaiuoli'yi geçici olarak göreve atadı.

BAŞAKŞEHİR'DEN AÇIKLAMA

"Yeni Teknik Direktörümüz belirlenene kadar takımımızın başında, Yönetim Kurulumuz tarafından görevlendirilen Futbol Planlama ve Strateji Direktörümüz Marco Pezzaiuoli yer alacaktır."

BAŞAKŞEHİR'DE ADAYLAR

Süper Lig'in güçlü ekibi, Abdullah Avcı gibi isimlerin de yer aldığı geniş bir liste üzerinde planlamalar gerçekleştiriyor.