Spor
Avatar
Editor
 Burak Ayaydın

Sadettin Saran'a kritik telefon: Galatasaray'dan ilk mesaj!

Fenerbahçe'nin yeni başkanı Sadettin Saran'a, Galatasaray'dan tebrik geldi. Sarı kırmızılı kulübün başkanı Dursun Özbek, Sadettin Saran'ı bizzat aradı.

Sadettin Saran'a kritik telefon: Galatasaray'dan ilk mesaj!
Burak Ayaydın
21.09.2025
saat ikonu 23:37
21.09.2025
21.09.2025 23:37

'de ve arasında kıyasıya bir süreci yaşandı. An itibarıyla ise Sadettin Saran, sandıktan zaferle ayrıldı ve Fenerbahçe'nin yeni başkanı oldu.

Sadettin Saran'a kritik telefon: Galatasaray'dan ilk mesaj!

DURSUN ÖZBEK'TEN SADETTİN SARAN'A TELEFON

Başkanı , Sadettin Saran'ı aradı ve seçim zaferi için tebrikte bulundu. Esasen ise Dursun Özbek, Fenerbahçe'nin yeni başkanına başarılar diledi ve sağlıklı bir iletişim süreci temennisini iletti.

Sadettin Saran'a kritik telefon: Galatasaray'dan ilk mesaj!

SADETTİN SARAN 12325 OY ALDI

Fenerbahçe Kulübü'nün olağanüstü seçimli genel kurulunda; 24 bin 393 geçerli oyun 12 bin 325'ini alan Sadettin Saran, başkan seçildi.

Sıkça Sorulan Sorular

SADETTİN SARAN'IN İLK İŞİ NE OLACAK?
Fenerbahçe'nin yeni başkanı, tüzükte önemli değişiklikler yapmaya hazırlanıyor.
Fenerbahçe'de Domenico Tedesco'dan takıma sitem!
Aykut Kocaman yeni takımı için net konuştu!
