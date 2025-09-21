Sadettin Saran'a kritik telefon: Galatasaray'dan ilk mesaj!

Fenerbahçe'de Sadettin Saran ve Ali Koç arasında kıyasıya bir seçim süreci yaşandı. An itibarıyla ise Sadettin Saran, sandıktan zaferle ayrıldı ve Fenerbahçe'nin yeni başkanı oldu.

DURSUN ÖZBEK'TEN SADETTİN SARAN'A TELEFON

Galatasaray Başkanı Dursun Özbek, Sadettin Saran'ı aradı ve seçim zaferi için tebrikte bulundu. Esasen ise Dursun Özbek, Fenerbahçe'nin yeni başkanına başarılar diledi ve sağlıklı bir iletişim süreci temennisini iletti.

SADETTİN SARAN 12325 OY ALDI

Fenerbahçe Kulübü'nün olağanüstü seçimli genel kurulunda; 24 bin 393 geçerli oyun 12 bin 325'ini alan Sadettin Saran, başkan seçildi.