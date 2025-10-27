Sadettin Saran'dan Beşiktaş-Fenerbahçe derbisi için dikkat çeken cevap

Süper Lig, TFF’nin bazı hakemlerin bahis yaptığı olayını açıklaması sonrası çalkalanıyor. Gözler dev kulüplerin açıklamalarına çevrildi. Sadettin Saran sürecin takipçisi olacaklarını söyledi. Ayrıca Sadettin Saran Beşiktaş derbisiyle ilgili dikkat çeken ifadeler kullandı.

Süper Lig’in 10. haftasında bu akşam deplasmanda oynayacağı Gaziantep FK maçı öncesi 'Her Deplasman Bir Okul' projesi kapsamında kentteki bir okulu ziyaret eden Fenerbahçe Başkanı Sadettin Saran, mağaza ziyareti sırasında açıklamalarda bulundu.

''BEŞİKTAŞ'I YENECEĞİZ''

Sadettin Saran taraftarlarla iç içe yer aldı. Basın mensuplarına açıklama yaptığı sırada bir taraftarın, "Sergen Yalçın taraftarlarına Fenerbahçe'yi yenmek için her şeyi yapacaklarını söyledi, siz de bize yenmek için söz veriyor musunuz?" şeklindeki sorusuna Saran, "Beşiktaş maçını yeneceğiz. Şüpheniz olmasın" şeklinde cevap verdi.