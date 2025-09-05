Sadettin Saran'dan Jose Mourinho itirafı: "Kendisiyle görüştüm"

Fenerbahçe'nin başkan adaylarından Sadettin Saran, gündeme dair analizler yaptı. Halihazırda Fenerbahçe için Jose Mourinho gibi kritik konulara da değinen yönetici, hedeflerinden bahsetti.

SADETTİN SARAN'DAN FENERBAHÇE ADINA JOSE MOURINHO HİSSİYATI

"Antonio Conte önce bize randevu vermedi. Sonra kıramayacağı insanları araya soktum. İlk olarak kahvaltı, ardından da akşam yemeği oldu. Daha sonra Jose Mourinho ile de görüştüm ama Mourinho'nun gözlerinde kazanma hırsını görmedim! Conte ikna oldu. Sözleşme şartlarını görüştük ama daha sonra seçimden çekildim. Ali beye Mourinho ile anlaşmamasını söyledim. Çok zor bir kişilik Mourinho."

TUTULAN SÖZLER

"Fenerbahçe'de bir harcama sorunu var. Birkaç defa daha şampiyon olunmazsa, kaynak da kalmayacak. Sözlerimi hep tuttum. Ali Bey adaysa, aday olmayacağım dedim. Sonrasında o süreçte seçim varsa, şartsız adayım dedim. Başarısız olursak da bırakacağım diyorum. Bu sözümü de tutacağım. Sorunu bilmek çözümün yarısı. Adaylığımı koyduğumdan beri herkesi dinlemeye çalışıyorum. Ruhumuzu kaybettik, birlik ve beraberliğe ihtiyacımız var. Dış etkenler var, yok diyemeyiz ama bunu sadece dış etkenlere bırakmak doğru olmaz. Sürekli dış etken dış etken dersen bu hocana da sirayet eder. Benfica maçında dış etken var mıydı? Yok. Yönetim geçen sene az kalsın şampiyon oluyordu. Kısır bir döngü içerisindeyiz. Bahanelere sığınmayacağız. Her yerde çok güçlü Fenerbahçeliler var."

AZİZ YILDIRIM İLE YENİDEN

"Aziz bey beni bu camiaya tanıtan isim. Takım çok kötü giderken şube sorumluluğunu bana vermişti. O dönemde yaptıklarımızla 1 sene sonra şampiyon olduk. Yöneticiliğim sürecinde aramız çok iyiydi. Sonra bozuldu maalesef. O süreçten bugüne kadar onu aramadım. Artık başkan adayıyım, Aziz beyden randevu isteyeceğim. İsteğim şu ki Aziz bey beni başkanlığım dönemimde arasın, önerilerde bulunsun. Benim hayalim kupayı kaldırmak ve üç başkan el ele bir arada durmak."

O İSME MESAJ!

"Bir yönetici Benfica maçından önce, ‘bu takım çok kolay bir takım, bunları yeneriz’ diyor. Olacak iş değil. Bunu spordan, sporcu psikolojisinden anlayan bir insan diyemez! Dolayısıyla futbol yönetiminde bir istikrar sorunu ve görev karmaşası var. En önemlisi, bir futbol aklı yok. Jose Mourinho da büyük hatalar yaptı ama genel olarak yalnız bırakıldı."

TRANSFERDE FARKLI DETAYLAR

"Borussia Dortmund'un en büyük hissedarı oldum. Riskli bir işti. Rummenige, "Ne yaptın sen? Kulüp küme düşüyor." dedi. Ufkumu genişletsin diye girdim o işe. Öğrendiklerimin Fenerbahçe başkanlığı dönemimde fayda sağlayacağını düşünüyorum. Liyakat yoluyla bir ekip kurmak istiyorum. Açıkçası iki transfere ihtiyacımız var. Fenerbahçe'nin ruhunu canlandırmak ve Kadıköy cehennemini geri getirmek istiyoruz. Tüzük değişikliğine gideceğiz. Nasıl başarısız hocalar gidiyorsa başarısız yönetimler de gitmeli. Samandıra'nın üzerindeki ölü toprağını kaldıracağız."