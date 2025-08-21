Samsunspor öne geçtiği maçta Panathinaikos'a mağlup oldu: Umutlar Samsun'a kaldı

UEFA Avrupa Ligi play-off turu ilk maçı için Samsunspor, Panathinaikos'a konuk oldu. Müsabakada 51. dakikada Logi Tomasson ile 1-0 öne geçen temsilcimiz, maçtaki üstünlüğünü koruyamadı. Yunan ekibi 66 ve 74. dakikalarda bulduğu gollerle maç sonunda 2-1 skoruyla galip gelen taraf oldu.

MAÇTAN ÖNE ÇIKAN DAKİKALAR

5. dakikada Swiderski’nin soldan ortasında Bakasetas’ın vole vuruşunda savunma topu kornere çeldi.

22. dakikada Swiderski’nin ceza sahası sol çaprazından sert şutunda top defansa çarpıp direğin sağından az farkla auta çıktı.

28. dakikada Tete’nin ortasına kaleci Okan’dan seken topu ceza sahasında tamamlayan Touba’nın şutunda meşin yuvarlak az farkla üstten auta gitti.

37. dakikada Zeki’nin sağdan ortasında Dimata’nın şutu filelerle buluştu. VAR incelemesi sonucu ofsayt gerekçesiyle gol iptal edildi.

39. dakikada sağ kanattan Zeki’nin kullandığı serbest vuruşa iyi yükselen Makoumbou’nun kafa vuruşunda top az farkla direğin sağından dışarı çıktı.

43. dakikada Zeki’nin sağ çaprazdan kullandığı serbest vuruşta top az farkla auta gitti.

51. dakikada Emre Kılıç'ın kullandığı köşe atışında ceza sahası içinde Tomasson'un kafa vuruşunda top filelerle buluştu. 0-1

64. dakikada Kiriakopoulos'un soldan ortasında Swidersiki'nin kafa vuruşunda top direkten döndü, Tete'nin tamamladığı pozisyonda meşin yuvarlak az farkla kornere çıktı.

66. dakikada kornerden gelen topu iyi takip eden Kiriakopoulos'un şutunda meşin yuvarlak filelerle buluştu. 1-1

74. dakikada soldan kullanılan kornerde Brown'un kafa vuruşunda top ağlara gitti. 2-1

81. dakikada Soner'in pasında ceza sahası çizgisi önünde topla buluşan Ntcham'ın şutunda kaleci Dragowski, sağına yatarak meşin yuvarlağı kurtardı.

İLK 11'LER

Panathinaikos: Dragowski, Kotsiras, Palmer-Brown, Touba, Kiriakopoulos, Bakasetas, Chirivella, Cerin, Tete, Swiderski, Pellistri

Samsunspor: Okan Kocuk, Zeki Yavru, Satka, Van Drongelen, Tomasson, Celil Yüksel, Makoumbou, Ntcham, Emre Kılınç, Dimata, Mouandilmadji