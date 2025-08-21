Menü Kapat
Başakşehir işi Romanya'ya bıraktı: Universitatea Craiova'ya mağlup oldu

Başakşehir, UEFA Konferans Ligi play-off turu ilk maçında Romanya temsilcisi Universitatea Craiova'yı konuk etti. Temsilcimiz, rakibine 2-1 skoruyla mağlup oldu.

Başakşehir işi Romanya'ya bıraktı: Universitatea Craiova'ya mağlup oldu
KAYNAK:
IHA
|
GİRİŞ:
21.08.2025
saat ikonu 22:40
|
GÜNCELLEME:
21.08.2025
saat ikonu 22:46

play-off turu ilk maçı için , Romanya temsilcisi Universitatea Craiova ile karşı karşıya geldi. Temsilcimizin ev sahipliğinde oynanan müsabaka, Universitatea Craiova'nın 2-1'lik galibiyetiyle tamamlandı.

MAÇTAN ÖNE ÇIKAN DAKİKALAR

6. dakikada Deniz Türüç’ün uzaklaştıramadığı top ceza sahası sol çaprazındaki Bancu’nun önünde kaldı. Bu oyuncunun bekletmeden uzak direğe vuruşunda meşin yuvarlak direğin yanından dışarıya çıktı.

38. dakikada sağ taraftan ceza sahası içine yerden atılan topta Al Hamlawi, topuğuyla bekletmeden pasını sol çaprazdaki Cicaldau’ya aktardı. Cicaldau’nun uzak direğe plasesinde meşin yuvarlak üstten auta gitti.

Başakşehir işi Romanya'ya bıraktı: Universitatea Craiova'ya mağlup oldu

45+2. dakikada Al Hamlawi sol taraftan ceza sahası içine ortasını yaptı. Altıpasa hareketlenen Universitatea Craiova oyuncusu Cicaldau, kaleci Muhammed’den önce yaptığı dokunuşla meşin yuvarlağı ağlara gönderdi. 0-1

50. dakikada sağ taraftan Deniz Türüç’ün ön direğe kullandığı kornerde yumruklamak için çıkan kaleci Isenko topu uzaklaştıramadı. Arka direğe açılan top Crespo’nun önüne düştü ancak Crespo’nun şutunda meşin yuvarlak direğin yanından dışarıya çıktı.

Başakşehir işi Romanya'ya bıraktı: Universitatea Craiova'ya mağlup oldu

61. dakikada sağ taraftan Romanchuk’un uzun kullandığı taç atışına Mora hareketlendi. Topla beraber ceza sahasına ilerleyen Mora’nın sağ çaprazdan şutunda meşin yuvarlak filelerle buluştu. 0-2

65. dakikada Baluta’nın ceza yayının gerisinden sert şutunda Muhammed Şengezer, son anda uzanarak meşin yuvarlağı kornere çeldi.

87. dakikada ceza sahası içi sağ tarafında topla buluşan Ebosele’nin sağ çaprazdan vuruşunda kaleci Isenko’nun ayağıyla müdahalesi yeterli olmadı ve meşin yuvarlak filelere gitti. 1-2

Başakşehir işi Romanya'ya bıraktı: Universitatea Craiova'ya mağlup oldu

İLK 11'LER

Başakşehir: Muhammed Şengezer, Onur Bulut, Duarte, Ba, Operi, Berat Özdemir, Deniz Türüç, Crespo, Ömer Faruk Beyaz, Shomurodov, Da Costa

Universitatea Craiova: Isenko, Romanchuk, Screciu, Badelj, Mora, Teles, Baluta, Cicaldau, Bancu, Al Hamlawi, Baiaram

ETİKETLER
#Spor
#UEFA Konferans Ligi
#başakşehir
#Spor
#Universitatea Craiova
#Spor
