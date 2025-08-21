Başakşehir işi Romanya'ya bıraktı: Universitatea Craiova'ya mağlup oldu

UEFA Konferans Ligi play-off turu ilk maçı için Başakşehir, Romanya temsilcisi Universitatea Craiova ile karşı karşıya geldi. Temsilcimizin ev sahipliğinde oynanan müsabaka, Universitatea Craiova'nın 2-1'lik galibiyetiyle tamamlandı.
6. dakikada Deniz Türüç’ün uzaklaştıramadığı top ceza sahası sol çaprazındaki Bancu’nun önünde kaldı. Bu oyuncunun bekletmeden uzak direğe vuruşunda meşin yuvarlak direğin yanından dışarıya çıktı.
38. dakikada sağ taraftan ceza sahası içine yerden atılan topta Al Hamlawi, topuğuyla bekletmeden pasını sol çaprazdaki Cicaldau’ya aktardı. Cicaldau’nun uzak direğe plasesinde meşin yuvarlak üstten auta gitti.
45+2. dakikada Al Hamlawi sol taraftan ceza sahası içine ortasını yaptı. Altıpasa hareketlenen Universitatea Craiova oyuncusu Cicaldau, kaleci Muhammed’den önce yaptığı dokunuşla meşin yuvarlağı ağlara gönderdi. 0-1
50. dakikada sağ taraftan Deniz Türüç’ün ön direğe kullandığı kornerde yumruklamak için çıkan kaleci Isenko topu uzaklaştıramadı. Arka direğe açılan top Crespo’nun önüne düştü ancak Crespo’nun şutunda meşin yuvarlak direğin yanından dışarıya çıktı.
61. dakikada sağ taraftan Romanchuk’un uzun kullandığı taç atışına Mora hareketlendi. Topla beraber ceza sahasına ilerleyen Mora’nın sağ çaprazdan şutunda meşin yuvarlak filelerle buluştu. 0-2
65. dakikada Baluta’nın ceza yayının gerisinden sert şutunda Muhammed Şengezer, son anda uzanarak meşin yuvarlağı kornere çeldi.
87. dakikada ceza sahası içi sağ tarafında topla buluşan Ebosele’nin sağ çaprazdan vuruşunda kaleci Isenko’nun ayağıyla müdahalesi yeterli olmadı ve meşin yuvarlak filelere gitti. 1-2
Başakşehir: Muhammed Şengezer, Onur Bulut, Duarte, Ba, Operi, Berat Özdemir, Deniz Türüç, Crespo, Ömer Faruk Beyaz, Shomurodov, Da Costa
Universitatea Craiova: Isenko, Romanchuk, Screciu, Badelj, Mora, Teles, Baluta, Cicaldau, Bancu, Al Hamlawi, Baiaram