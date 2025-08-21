Menü Kapat
TGRT Haber
TGRT Haber
Canlı Yayın
30°
Spor
Avatar
Editor
 Selahattin Demirel

Beşiktaş UEFA Konferans Ligi play-off ilk maçında Lausanne deplasmanında! CANLI ANLATIM

Beşiktaş, UEFA Konferans Ligi play-off turu ilk maçında İsviçre temsilcisi Lausanne ile karşı karşıya geliyor. Kara Kartal, deplasman mücadelesinden iyi bir skorla ayrılarak ikinçi maç için avantaj elde etmek istiyor. Maçla ilgili detaylar ve canlı anlatım haberimizde...

Beşiktaş UEFA Konferans Ligi play-off ilk maçında Lausanne deplasmanında! CANLI ANLATIM
KAYNAK:
tgrthaber.com
|
GİRİŞ:
21.08.2025
21:12
|
GÜNCELLEME:
21.08.2025
22:09

, Avrupa mücadelesi için Lausanne'a konuk oluyor. play-off ilk maçı için sahada olacak Kara Kartal, deplasmandan iyi bir sonuçla Türkiye'ye dönmek istiyor.

Müsabakada hakemlik görevini Norveçli Sigurd Kringstad üstlenirken yardımcılıklarını ise Runar Langseth ile Ole Andreas Haukasen yapacak.

AVRUPA KUPALARINDA 257. RANDEVU

Beşiktaş, Lausanne karşılaşmasıyla birlikte Avrupa kupalarındaki 257. maçına çıkacak. Kartal geride kalan 256 mücadelede 97 galibiyet, 49 beraberlik ve 110 mağlubiyet yaşadı. Rakip fileleri 347 kez havalandıran siyah-beyazlılar, kalesinde ise 393 gole engel olamadı.

Beşiktaş UEFA Konferans Ligi play-off ilk maçında Lausanne deplasmanında! CANLI ANLATIM

KONFERANS LİGİ'NDE 15. MÜCADELE

Beşiktaş, UEFA Konferans Ligi'nde 14 mücadeleye çıktı. Siyah-beyazlı takım, 2021-2022 sezonundan itibaren düzenlenen bu organizasyonda 9 kez sahadan galibiyetle ayrıldı. Rakipleriyle 1 kez berabere kalan siyah-beyazlı takım, 4 karşılaşmayı ise kaybetti. Organizasyonda toplamda 28 gol atan siyah-beyazlılar, kalesinde 22 gol gördü. Kara Kartal, Lausanne maçıyla birlikte Konferans Ligi'nde 15. maçını oynayacak.

Beşiktaş UEFA Konferans Ligi play-off ilk maçında Lausanne deplasmanında! CANLI ANLATIM

İSVİÇRE TAKIMLARIYLA 7. KARŞILAŞMA

Kara Kartal, Lausanne mücadelesiyle birlikte İsviçre takımlarıyla 7. karşılaşmasına çıkacak. Siyah-beyazlılar, Lugano ile oynadığı 4 maçtan 2 galibiyet, 1 beraberlik ve 1 mağlubiyet alırken, Zürih ile ise yine 2 mücadele yaptı ve 1 galibiyet, 1 beraberlikle sahadan ayrıldı.

İLK 11'LER

Lausanne: Letica, Mouanga, Sow, Okoh, Poaty, Soppy, Roche, Custodio, Lekoueiry, Sene, Diakite

Beşiktaş: Ersin Destanoğlu, Paulista, Emirhan Topçu, Uduokhai, Jurasek, Ndidi, Orkun Kökçü, Rashica, Rafa Silva, Joao Mario, Abraham

CANLI ANLATIM

1' Maç başladı.

10' İsviçre temsilcisi maça hızlı başlarken ilk 10 dakika içinde gelen iki şut kaleci Ersin tarafından kurtarıldı.

30' Beşiktaşlı Uduokhai, Soppy'den topu almaya çalışırken faul yaptı ve hakem sarı kartını çıkardı.

45' GOL! Temsilcimiz, Rashica'nın golüyle 1-0 öne geçti.

45' Maçta ilk yarı Beşiktaş'ın 1-0 üstünlüğüyle sona erdi.

Ayrıntılar geliyor...

TGRT Haber
