Spor
Editor
 Burak Ayaydın

Samsunspor son dakikada kazandı!

Trendyol Süper Lig'de Samsunspor ile Fatih Karagümrük karşılaştı. Ev sahibi ekip, son dakikalarda 3 puanı hanesine yazdırdı.

Burak Ayaydın
21.09.2025
21.09.2025
, karşısında 3-2 galip geldi. Kırmızı beyazlılar, bu sonuçla birlikte 11 puana yükseldi.

SAMSUNSPOR'DA MUSABA FİŞİ ÇEKTİ!

Satka'nın (31) kendi kalesine attığı gol ile Fatih Karagümrük 1-0 öne geçerken, akabinde ise Samsunspor da yine Yiğit'in (52) kendi kalesine attığı gol ile skoru eşitledi! Ardından Ndiaye'nin (54) sahne almasıyla Karadeniz ekibi 2-1 öne geçerken, konuk takım ise Fofana (81) ile beraberliği yakaladı. Halihazırda iki taraf için de beraberlik söz konusuyken, 90+3 itibarıyla Musaba fişi çekti ve ev sahibi 3-2 galip geldi.

Stat: Yeni 19 Mayıs

Hakemler: Çağdaş Altan, Furkan Ürün, Osman Gökhan Bilir.

Samsunspor: Okan Kocuk, Zeki Yavru (Dk. 87 Mendes), Satka, Van Drongelen, Tomasson, Yunus Emre Çift (Dk. 87 Makoumbu), Ntcham, Holse, Musaba, Coulibaly (Dk. 70 Celil Yüksel), Ndiaye (Dk. 65 Mouandilmadji).

Mısırlı.com.tr Fatih Karagümrük: Grbic, Atakan Rıdvan Çankaya, Anıl Yiğit Çınar (Dk. 89 Ugrekhelidze), Esgaio, Balkovec, Doh (Dk. 57 Larsson), Johnson, Berkay Özcan (Dk. 68 Barış Kalaycı), Gray (Dk. 68 Fofana), Serginho (Dk. 89 Camacho), Tiago Çukur.

Goller: Dk. 32 Satka (kendi kalesine), Dk. 81 Fofana (Mısırlı.com.tr Fatih Karagümrük), Dk. 52 Anıl Yiğit Çınar (kendi kalesine), Dk. 54 Ndiaye, Dk. 90+3 Musaba (Samsunspor).

Sarı kartlar: Dk. 17 Tiago Çukur, Dk. 77 Esgaio (Mısırlı.com.tr Fatih Karagümrük), Dk. 49 Yunus Emre Çift, Dk. 77 Musaba (Samsunspor).

