TGRT Haber
17°
Spor
 Burak Ayaydın

Samsunspor'dan Vincenzo Montella'ya çağrı geldi!

Samsunspor, UEFA Konferans Ligi'nde Hamrun'u 3-0 ile geçti. Samsunsporlu yıldızlardan Zeki Yavru, kritik zafer sonrasında Vincenzo Montella'ya mesaj verdi.

Samsunspor'dan Vincenzo Montella'ya çağrı geldi!
KAYNAK:
TRT Spor
|
GİRİŞ:
06.11.2025
23:49
|
GÜNCELLEME:
06.11.2025
23:52

Samsunspor'da Hamrun galibiyetiyle birlikte flaş açıklamalar geldi. Temsilcimizde, Avrupa zaferi sonrasında milli takım gündemi başladı.

Samsunspor'dan Vincenzo Montella'ya çağrı geldi!

CARLO HOLSE HEDEFLERDEN BAHSETTİ

"Takım halinde çok iyi bir oyun oynadık. Sonucunda da hanemize artı 3 puan yazdırdık. Çok mutluyuz. Açıkçası yolun devamı ilginç olacak. Avrupa'daki her maçta elimizden gelenin en iyisini yapacağız. Bir sonraki maçımız İzlanda'da, umarım orada da istediğimiz sonucu alırız."

Samsunspor'dan Vincenzo Montella'ya çağrı geldi!

EMRE KILINÇ KORNER DETAYINI VERDİ

"Bu galibiyeti hak ettik. 3'te 3 ile başladık. Bilmiyorum daha önce Avrupa'ya 3'te 3 ile başlayan Türk takımı var mı ama biz çok mutluyuz. İlk yarıdaki kornerde boşluk bıraktıklarını fark ettik, ikinci yarıda bunu kullandık. Maç maç bakıyoruz. Dün yok, yarın yok. Bugün tadını çıkaracağız. Bundan sonraki maçlarda da kazanıp ilk 8'de çıkmak istiyoruz."

Samsunspor'dan Vincenzo Montella'ya çağrı geldi!

ZEKİ YAVRU VINCENZO MONTELLA'YA SESLENDİ

"Çok mutluyuz. 2'de 2 gidiyor Türk takımları bu hafta. İnşallah Fenerbahçe'nin galibiyetiyle 3'te 3 yapıp milletimizi iyice gururlandırırız. Türk futbolunu ileriye taşımak için büyük adımlar atarız. Fenerbahçe'ye de başarılar dileriz. Onlar da kazanırsa 3'te 3'leri 3. hafta yaparız. Bu maçların atmosferi farklı. 2 zor karşılaşmanın ardından herkesin kolay göreceği maçtı belki ama futbolda hiçbir maç kolay değil. Bunun bilincindeydik. Buna göre hazırlandık. Bizim için güzel bir galibiyet oldu. Taraftarımızın da sayısı bugün fazlaydı. Bizi mükemmel desteklediler. Tabii ki, her Türk insanının hayali milli formayı giymektir. Yetkililerin tercihidir bu, olur olmaz, saygı duyuyoruz. Ben veya bir başkası, şu an Samsunspor'dan birini milli takımda görmek istiyoruz. Bunu hak ettik. Geçen seneki başarımız, bu sene yaptıklarımızla bunu hak ettik. Ben veya bir başkası, buradan biri layık görülür."

Samsunspor'dan Vincenzo Montella'ya çağrı geldi!

SAMSUNSPOR'UN KADRO DEĞERİ NE KADAR?
Karadeniz ekibinin güncel piyasa değeri, 49.9 milyon Euro olarak gösteriliyor.
