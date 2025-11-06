Samsunspor'da Thomas Reis'ten anlamlı sözler: "Türkiye'yi gururlandırdığımız için çok mutluyuz"

Samsunspor, Konferans Ligi'nde Hamrun Spartans'ı 3-0 ile geçti. Samsunspor ile uzun zamandır özel işler yapan Thomas Reis, galibiyet sonrasında camiaya önemli mesajlar verdi.

SAMSUNSPOR'DA THOMAS REIS'TEN TÜRKİYE VURGUSU

"Elbette kendimi çok mutlu hissediyorum, takımımla gurur duyuyorum. Maçın ilk dakikalarından itibaren çok baskılı oyun sergiledik. Maçın belli anlarında zorlandığımız da oldu. Yakalamış olduğumuz pozisyonları iyi şekilde değerlendirdik. Takım halinde çözümler ürettik. İlk yarıda daha fazla gol de atabilirdik. İkinci yarıda da çok iyi performans sergiledik. Taraftarımızın desteği de inanılmazdı. Onlarla daha güçlüyüz. Almış olduğumuz galibiyet sebebiyle mutlu ve gururluyum. Samsun'daki insanları çok mutlu ettik. Samsun'u değil Türkiye'nin tamamını temsil ediyoruz. Tüm Türkiye'yi gururlandırdığımız için çok mutluyuz."

THOMAS REIS FUTBOLCULARI ÖN PLANA ÇIKARDI

"Elbette şahsen gururluyum ama normal şartlarda çok fazla benim ismimi söylediğinde taraftarlarımız, gitmeyi tercih etmiyorum. Çünkü bu başarının mimarı futbolcular. Sahada onlar savaşıyor. Oyuncuların gitmesini tercih ediyorum. Sonrasında beni çağırdılar, içeri gitmiştim ama çıkıp taraftarların yanına gittim. Biz bir aileyiz ama övgüyü oyuncularımız daha çok hak ediyor."

PLANLAMALAR BAŞLADI

"Son 2 maçtan 6 puan aldığımız için çok mutluyuz. Oynayacağımız her maç, şu ana kadar olduğu gibi zor geçecektir. Almış olduğumuz puan ve liderlik nedeniyle mutluyuz. En önemlisi güzelce dinlenmek çünkü pazar günü Süper Lig'de önemli bir maç var. 3 hafta sonra da İzlanda'ya gideceğiz. Uzun bir yolculuk olacak. Şu an 9 puandayız."