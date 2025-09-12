Menü Kapat
25°
Spor
Avatar
Editor
 | Suat Vilgen

Satrancın Türk harikası! Daha 16 yaşında ve dünya şampiyonunu yendi

Türk satrancının 16 yaşındaki büyükustası Ediz Gürel, Özbekistan’daki FIDE Grand Swiss Turnuvası’nda satranç dünyasının zirvesindeki isim Hintli Dommaraju Gukesh’i mağlup ederek tarihi bir başarıya imza attı.

Satrancın Türk harikası! Daha 16 yaşında ve dünya şampiyonunu yendi
KAYNAK:
tgrthaber.com
|
GİRİŞ:
12.09.2025
saat ikonu 10:12
|
GÜNCELLEME:
12.09.2025
saat ikonu 10:14

Türkiye Satranç Federasyonu’nun açıklamasına göre 2008 doğumlu Ediz Gürel, turnuvanın 7. turunda dünya satranç şampiyonu GM Dommaraju Gukesh’i yenerek satranç tarihine geçti. Henüz 16 yaşında olan Gürel, böylece “dünya şampiyonunu yenen ilk Türk satranççı” unvanını kazandı.

Satrancın Türk harikası! Daha 16 yaşında ve dünya şampiyonunu yendi

MAGNUS CARLSEN'DEN ÖVGÜ

Turnuvada Türkiye’yi temsil eden bir diğer genç yetenek Yağız Kaan Erdoğmuş da performansıyla dikkat çekti. Erdoğmuş, 8 saat 22 dakika süren ve 190 hamle sonunda biten karşılaşmada 2021 Dünya Hızlı Satranç Şampiyonu Nodirbek Abdussattarov’la berabere kaldı.

Satrancın Türk harikası! Daha 16 yaşında ve dünya şampiyonunu yendi

Dünya satrancının bir numarası Magnus Carlsen ise 14 yaşındaki Erdoğmuş için “O yaşta neredeyse eşi benzeri görülmemiş bir seviyede. Genç oyuncular arasında beni en çok etkileyen kesinlikle o oldu” sözleriyle övgüde bulundu.

Satrancın Türk harikası! Daha 16 yaşında ve dünya şampiyonunu yendi

ADAYLAR TURNUVASI’NA DOĞRU

Grand Swiss Turnuvası, 15 Eylül’de sona erecek. Organizasyonda ilk iki sırayı elde edecek sporcular, 2026 Adaylar Turnuvası’nda mücadele etme hakkı kazanacak ve dünya şampiyonunun rakibi olma yolunda ilerleyecek.

Satrancın Türk harikası! Daha 16 yaşında ve dünya şampiyonunu yendi

BAKAN BAK’TAN TEBRİK

Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, Ediz Gürel’i kutlayan mesajında şu ifadelere yer verdi: “Özbekistan'ın Semerkant kentinde devam eden turnuvada, dünya satranç şampiyonu Hint büyükusta Dommaraju Gukesh'i mağlup ederek tarihi bir başarıya imza atan büyükusta Ediz Gürel'i yürekten kutluyorum. Ülkemizi gururlandıran Ediz Gürel'e ve bu önemli başarısında emeği geçen herkese şükranlarımı sunuyorum. Milli sporcumuzun başarılarının devamını diliyorum.”

Satrancın Türk harikası! Daha 16 yaşında ve dünya şampiyonunu yendi

EDİZ GÜREL KİMDİR?

5 Aralık 2008’de Bursa’da doğan Ediz Gürel, satranca 7 yaşında öğretmeninin yönlendirmesiyle başladı. Küçük yaşta kazandığı başarılarla dikkat çeken Gürel, 2019 Avrupa Okullar Şampiyonası’ndaki üçüncülüğüyle Usta Adayı (CM) unvanı aldı. 2024’te Prag Uluslararası Satranç Festivali’nde Challengers turnuvasını kazanarak Büyükusta (GM) unvanını elde etti ve Türkiye’nin en genç büyükustası oldu. Emine Örnek Fen Lisesi öğrencisi olan Ediz, 2025 Eylül itibarıyla dünya sıralamasında 98. basamakta yer alıyor.

