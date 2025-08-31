Menü Kapat
TGRT Haber
Kategoriler
Son Dakika Gündem Özel Haber Teyitli Haber Politika Ekonomi Spor Dünya Magazin Yaşam Aktüel Sağlık Teknoloji Kültür - Sanat
Savunma Teknolojileri Canlı Yayın Programlar Yayın Akışı Yazarlar Ramazan Videolu Haber Biyografi Medya Otomobil Namaz Vakitleri Hava Durumu Oyunlar
UYGULAMALAR
Google PlayGoogle Play App StoreApp Store
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk. Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni
TGRT Haber
YAZARLAR GÜNDEM EKONOMİ DÜNYA POLİTİKA SPOR MAGAZİN OYUNLAR
Menu İkon
Arama Kapat
Canlı Yayın
CANLI YAYIN
Hava Durumu
İstanbul
Adana
Adıyaman
Afyonkarahisar
Ağrı
Amasya
Ankara
Antalya
Artvin
Aydın
Balikesir
Bilecik
Bingöl
Bitlis
Bolu
Burdur
Bursa
Çanakkale
Çankırı
Çorum
Denizli
Diyarbakır
Edirne
Elazığ
Erzincan
Erzurum
Eskişehir
Gaziantep
Giresun
Gümüşhane
Hakkari
Hatay
Isparta
Mersin
İstanbul
İzmir
Kars
Kastamonu
Kayseri
Kırklareli
Kırsehir
Kocaeli
Konya
Kütahya
Malatya
Manisa
Kahramanmaraş
Mardin
Muğla
Muş
Nevşehir
Niğde
Ordu
Rize
Sakarya
Samsun
Siirt
Sinop
Sivas
Tekirdağ
Tokat
Trabzon
Tunceli
Şanlıurfa
Uşak
Van
Yozgat
Zonguldak
Aksaray
Bayburt
Karaman
Kırıkkale
Batman
Şırnak
Bartın
Ardahan
Iğdır
Yalova
Karabük
Kilis
Osmaniye
Düzce
30°
SON DAKİKA!
TÜMÜTümü
Spor
Avatar
Editor
 | Suat Vilgen

Sergen Yalçın'dan ilk icraat! İki futbolcuya kapıyı gösterdi

Beşiktaş’ta Sergen Yalçın gröreve gelir gelmez kadrosunda düşünmediği Onana ve Arroyo'nun satılmasını istedi. Talipleri olan her iki ismin takıma vedası en meselesi

PaylaşHaberi Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş +Aa-
Sergen Yalçın'dan ilk icraat! İki futbolcuya kapıyı gösterdi
KAYNAK:
tgrthaber.com
|
GİRİŞ:
31.08.2025
saat ikonu 14:12
|
GÜNCELLEME:
31.08.2025
saat ikonu 14:12

'ta Ola Gunnar Solskjaer'in yerine göreve getirilen , takıma ilk neşteri vurdu. Tecrübeli teknik adam, takımda bekleneni veremeyen ve kadro dışı kalan ve Keny Arroyo'nun satılmasını istedi. Bu gelişmenin ardından talipleri bulunan iki futbolcunun, görüşmelerine hız verdiği öğrenildi. Jean Onana, yeniden Serie A ekiplerinden birine transfer olmaya hazırlanırken, genç futbolcu Keny Arroyo için ise Brezilya’dan güçlü bir teklif geldiği belirtildi.

Sergen Yalçın'dan ilk icraat! İki futbolcuya kapıyı gösterdi

CRUZEIRO İLE PRENSİP ANLAŞMASI

Brezilya basınında yer alan haberlere göre Cruzeiro, Arroyo’nun transferi için Beşiktaş ile prensip anlaşmasına vardı. Cruzeiro’nun bu transfer için 7 milyon euro ödeyeceği ve imzaların kısa süre içinde atılmasının beklendiği kaydedildi.

Ekvadorlu genç yetenek, Beşiktaş formasıyla 14 maçta görev alırken 2 gol kaydetti. Ancak UEFA Konferans Ligi’nde Lausanne ile oynanan rövanş maçı öncesinde kadroya alınmayan Arroyo için dönemin teknik direktörü Ole Gunnar Solskjaer, bunun disiplin gerekçesiyle alındığını açıklamıştı.

Sergen Yalçın'dan ilk icraat! İki futbolcuya kapıyı gösterdi

KISA SÜREDE NETLEŞECEK

Beşiktaş’ta hem Onana’nın hem de Arroyo’nun ayrılığının kısa süre içinde resmileşmesi bekleniyor. Böylece siyah-beyazlılarda transfer döneminde kadro şekillenmeye devam edecek.

ETİKETLER
#transfer
#beşiktaş
#beşiktaş
#sergen yalçın
#sergen yalçın
#jean onana
#Keny Arroyo
#Cruzeiro
#Spor
YorumYORUM YAZ
Uyarı
Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
TGRT Haber
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk.
Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni KVKK Başv. Frm.
UYGULAMALAR
Google Play Google Play App StoreApp Store
Aktüel Canlı Borsa Canlı Haber Döviz Dünya Eğitim Ekonomi Emlak Gündem Hava Durumu
İletişim Kültür-Sanat Kripto Para Künye Magazin Mavi Kadın Medya Namaz Vakitleri Otomobil Politika
Programlar Ramazan Sağlık Seçim Sonuçları Son Dakika Haberleri Spor Teknoloji Yayın Akışı Yazarlar Yemek Tarifleri
© 2025 TGRT | Tüm Hakları Saklıdır.