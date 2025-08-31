Sergen Yalçın'dan ilk icraat! İki futbolcuya kapıyı gösterdi

Beşiktaş'ta Ola Gunnar Solskjaer'in yerine göreve getirilen Sergen Yalçın, takıma ilk neşteri vurdu. Tecrübeli teknik adam, takımda bekleneni veremeyen ve kadro dışı kalan Jean Onana ve Keny Arroyo'nun satılmasını istedi. Bu gelişmenin ardından talipleri bulunan iki futbolcunun, transfer görüşmelerine hız verdiği öğrenildi. Jean Onana, yeniden Serie A ekiplerinden birine transfer olmaya hazırlanırken, genç futbolcu Keny Arroyo için ise Brezilya’dan güçlü bir teklif geldiği belirtildi.

CRUZEIRO İLE PRENSİP ANLAŞMASI

Brezilya basınında yer alan haberlere göre Cruzeiro, Arroyo’nun transferi için Beşiktaş ile prensip anlaşmasına vardı. Cruzeiro’nun bu transfer için 7 milyon euro ödeyeceği ve imzaların kısa süre içinde atılmasının beklendiği kaydedildi.

Ekvadorlu genç yetenek, Beşiktaş formasıyla 14 maçta görev alırken 2 gol kaydetti. Ancak UEFA Konferans Ligi’nde Lausanne ile oynanan rövanş maçı öncesinde kadroya alınmayan Arroyo için dönemin teknik direktörü Ole Gunnar Solskjaer, bunun disiplin gerekçesiyle alındığını açıklamıştı.

KISA SÜREDE NETLEŞECEK

Beşiktaş’ta hem Onana’nın hem de Arroyo’nun ayrılığının kısa süre içinde resmileşmesi bekleniyor. Böylece siyah-beyazlılarda transfer döneminde kadro şekillenmeye devam edecek.