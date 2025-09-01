Menü Kapat
TGRT Haber
TGRT Haber
Benim Sayfam
Canlı Yayın
Hava Durumu
29°
Spor
Avatar
Editor
 Erdem Avsar

Sergen Yalçın'ın hayran kaldım dediği Cerny kim? Beşiktaş Cerny'i getiriyor

Teknik adamlık görevine Sergen Yalçın'ı getiren Beşiktaş'ta transfer konusunda sıcak gelişmeler yaşanıyor. Siyah-beyazlı takım transferi resmen duyurdu, yıldız oyuncu İstanbul'a geliyor.

Sergen Yalçın'ın hayran kaldım dediği Cerny kim? Beşiktaş Cerny'i getiriyor
Beşiktaş, çalıştırıcı Sergen Yalçın'ın tavsiyesiyle Çekyalı sağ kanat futbolcusu Vaclav Cerny ile prensip mutabakatına vardı.

Almanya Bundesliga kulüplerinden Wolfsburg'un formasını terleten Çek oyuncu ile yapılan tüm görüşmelerde her konuda uzlaşı sağlandı.

Beşiktaş Cerny'nin transferini resmen ilan ederken futbolcunun bu akşam saat 23.05'te İstanbul'a ineceğini açıkladı.

İddialara göre Beşiktaş, Vaclav Cerny için 6-7 milyon euro civarında bonservis bedeli ödeyecek.

Beşiktaş ücretini 2029 senesine dek taksitlerle kapatacak.

VACLAV CERNY KİMDİR?

  Doğum Tarihi: 17 Ekim 1997
  Doğum Yeri: Pribram, Çekya

23 Haziran 2023'te VfL Wolfsburg ile dört senelik kontrat imzalayan Cerny, Bundesliga'daki ilk golünü 3 Kasım 2023'te Werder Bremen'e kaydetti.

26 Temmuz 2024'te İskoç temsilcisi Rangers'a kiralık verilen Cerny, ilk golünü 10 Ağustos'ta Motherwell'e karşı attı ve 6 Ekim'de St Johnstone karşısında Rangers formasıyla ilk iki golünü buldu.

Beşiktaş, Cerny transferi için ne kadar bonservis ödeyecek?
Cerny, 6-7 milyon euroluk bonservis bedeliyle siyah-beyazlıların son yıllardaki en flaş transferlerinden biri olacak.
#bundesliga 2
#transfer
#beşiktaş
#çekya
#sergen yalçın
#Vaclav Cerny
#Vaclav Cerny
#Wolfsburg
#Çek Futbolcu
#Spor
TGRT Haber
