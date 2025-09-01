Sergen Yalçın’ın hayran kaldım dediği Cerny kim? Beşiktaş Cerny’i getiriyor

Beşiktaş, çalıştırıcı Sergen Yalçın’ın tavsiyesiyle Çekyalı sağ kanat futbolcusu Vaclav Cerny ile prensip mutabakatına vardı.

Almanya Bundesliga kulüplerinden Wolfsburg’un formasını terleten Çek oyuncu ile yapılan tüm görüşmelerde her konuda uzlaşı sağlandı.

Beşiktaş Cerny’nin transferini resmen ilan ederken futbolcunun bu akşam saat 23.05’te İstanbul'a ineceğini açıkladı.

İddialara göre Beşiktaş, Vaclav Cerny için 6-7 milyon euro civarında bonservis bedeli ödeyecek.

Beşiktaş ücretini 2029 senesine dek taksitlerle kapatacak.

VACLAV CERNY KİMDİR?

Doğum Tarihi: 17 Ekim 1997

Doğum Yeri: Pribram, Çekya

23 Haziran 2023’te VfL Wolfsburg ile dört senelik kontrat imzalayan Cerny, Bundesliga’daki ilk golünü 3 Kasım 2023’te Werder Bremen’e kaydetti.

26 Temmuz 2024’te İskoç temsilcisi Rangers’a kiralık verilen Cerny, ilk golünü 10 Ağustos’ta Motherwell’e karşı attı ve 6 Ekim’de St Johnstone karşısında Rangers formasıyla ilk iki golünü buldu.