Shane Larkin, Türk Milli Takımı’na veda etti: Paylaşımı duygulandırdı

EuroBasket’te Almanya’ya karşı alınan mağlubiyetle turnuvayı ikinci sırada tamamlayan 12 Dev Adam, yurda döndü. Turnuvanın ardından Türk Milli Takımı’nda son yedi yıldır forma giyen Anadolu Efes’in yıldızı Shane Larkin, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşım ile milli takım kariyerini sonlandırdığını açıkladı.

SHANE LARKİN MİLLİ TAKIMI BIRAKTIĞINI AÇIKLADI

Larkin paylaşımında, Türkiye formasıyla sahaya çıkmanın kendisi için büyük bir onur olduğunu vurguladı ve duygularını şöyle ifade etti:

“Yedi yıl önce, Türkiye’ye hiçbir beklentim olmadan gelmiştim. Sevdiğim oyunu oynamam için gittiğim sıradaki bir duraktı. Yedi yıl sonra, burası benim ikinci evim oldu. Beni kabul etmeniz ve desteklemeniz sözlerle anlatılamayacak bir anlama sahip. Tüm ülkeden gördüğümüz sevgi ve destek, ana hedefimiz olan altın madalyadan çok daha değerli. Kardeşlerim haline gelen takım arkadaşlarıma, koçlarımıza, yöneticilere ve bu macerada emeği geçen herkese teşekkür ederim.”

“SONSUZA DEK TÜRKİYE’DEN BİRİ OLACAĞIM”

Larkin, milli takım sürecinde birlikte çalıştığı takım arkadaşlarına, teknik ekibe ve emeği geçen herkese teşekkür ederek sözlerini şöyle tamamladı:

“Göğsümdeki Türkiye yazısıyla sahaya çıkmak benim için bir onurdu. Sonsuza dek sizden biri olacağım ve Türkiye’yi kalbimin en derinlerinden seveceğim. Teşekkürler Türkiye.”