Son dakika: İspanya Arda Güler'i konuşuyor! "Rakibini yok etti"

12 Ekim 2024 11:11 - Güncelleme : 12 Ekim 2024 11:18

Son dakika haberi: A Milli Takım'ımız UEFA Uluslar Ligi B Ligi Grup 4'ün 3. haftasında Samsun'da oynadığı maçta Karadağ'ı 1-0 mağlup etti. Karşılaşmada gösterdiği performansla beğeni toplayan milli yıldız Arda Güler için İspanyol basını övgüler yağdırdı. İşte o manşetler...

A Milli Takım​'ımız UEFA Uluslar Ligi​ B Ligi Grup 4'ün 3. haftasında Samsun​'da oynadığı maçta Karadağ​'ı 1-0 mağlup etti. Millilerimize galibiyeti getiren tek golü 69. dakikada İrfan Can Kahveci​ kaydetti.

Karşılaşmada gösterdiği performansla beğeni toplayan milli yıldız Arda Güler için ise İspanyol basını övgüler yağdırdı. Karşılaşmanın 38. dakikasında Karadağlı oyuncu Marko Bakic'e attığı çalımlar izleyicilerin gözlerinin pasını sildi.





İŞTE O MANŞETLER:



MUNDO DEPORTIVO - "Türkiye'nin galibiyetinde Parlayan Arda Güler bireysel hareketleriyle gösteriş yaptı."

AS - "Arda Güler, rakibini gözlerini ovuşturmak zorunda bırakacak bir manevrayla yok ediyor." mesajıyla Arda'nın rakibine attığı çalımı paylaşan AS yıldız oyuncu için, "Türk oyuncu fantastik bir dribling yaparak maçın en göz kamaştırıcı oyununu bir kez daha geride bıraktı. Her oynadığında büyülü işler yapıyor." ifadelerini kullandı.

MARCA - "Arda Güler'in Türkiye'si Prosinecki duvarını yıkıyor" başlığıyla paylaşılan haberde, "Maç, Arda Güler'in liderliğinde baştan sona yerel bir monolog halinde geçti." ifadeleriyle okuyucularına duyurdu.





REVELO - "Real Madridli oyuncunun Türkiye'nin galibiyetinde muhteşem hareketleri vardı. Arda Güler, Karadağ karşısında parladı."