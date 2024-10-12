Tgrt Haber
Haberler>Spor>Son dakika: İspanya Arda Güler'i konuşuyor! "Rakibini yok etti"

Son dakika: İspanya Arda Güler'i konuşuyor! "Rakibini yok etti"

Editör: Ömer Özcan / Kaynak: tgrthaber.com
12 Ekim 2024 11:11 - Güncelleme : 12 Ekim 2024 11:18
Son dakika: İspanya Arda Güler&#039;i konuşuyor! &quot;Rakibini yok etti&quot;

Son dakika haberi: A Milli Takım'ımız UEFA Uluslar Ligi B Ligi Grup 4'ün 3. haftasında Samsun'da oynadığı maçta Karadağ'ı 1-0 mağlup etti. Karşılaşmada gösterdiği performansla beğeni toplayan milli yıldız Arda Güler için İspanyol basını övgüler yağdırdı. İşte o manşetler...

A Milli Takım​'ımız UEFA Uluslar Ligi​ B Ligi Grup 4'ün 3. haftasında Samsun​'da oynadığı maçta Karadağ​'ı 1-0 mağlup etti. Millilerimize galibiyeti getiren tek golü 69. dakikada İrfan Can Kahveci​ kaydetti.

Son dakika: İspanya Arda Güler'i konuşuyor!

Karşılaşmada gösterdiği performansla beğeni toplayan milli yıldız Arda Güler için ise İspanyol basını övgüler yağdırdı. Karşılaşmanın 38. dakikasında Karadağlı oyuncu Marko Bakic'e attığı çalımlar izleyicilerin gözlerinin pasını sildi.

Son dakika: İspanya Arda Güler'i konuşuyor!

İŞTE O MANŞETLER:

MUNDO DEPORTIVO - "Türkiye'nin galibiyetinde Parlayan Arda Güler bireysel hareketleriyle gösteriş yaptı."

Son dakika: İspanya Arda Güler'i konuşuyor!

AS - "Arda Güler, rakibini gözlerini ovuşturmak zorunda bırakacak bir manevrayla yok ediyor." mesajıyla Arda'nın rakibine attığı çalımı paylaşan AS yıldız oyuncu için, "Türk oyuncu fantastik bir dribling yaparak maçın en göz kamaştırıcı oyununu bir kez daha geride bıraktı. Her oynadığında büyülü işler yapıyor." ifadelerini kullandı.

Son dakika: İspanya Arda Güler'i konuşuyor!

MARCA - "Arda Güler'in Türkiye'si Prosinecki duvarını yıkıyor" başlığıyla paylaşılan haberde, "Maç, Arda Güler'in liderliğinde baştan sona yerel bir monolog halinde geçti." ifadeleriyle okuyucularına duyurdu.

Son dakika: İspanya Arda Güler'i konuşuyor!



REVELO - "Real Madridli oyuncunun Türkiye'nin galibiyetinde muhteşem hareketleri vardı. Arda Güler, Karadağ karşısında parladı."

Son dakika: İspanya Arda Güler'i konuşuyor!

İlgili Haberler

Kaynak: tgrthaber.com
a milli takımUEFA Uluslar Ligisamsunkaradağirfan can kahveci

300
UYARI: Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
Sonraki Haber Yükleniyor...