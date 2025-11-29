Menü Kapat
SON DAKİKA!
Spor
Spor
Avatar
Editor
 Baran Aksoy

Süper Lig'de sürpriz istifa! Canlı yayında açıkladı

Son dakika haberi: Trendyol Süper Lig ekiplerinden Çaykur Rizespor'da teknik direktör İlhan Palut, Kayserispor mağlubiyeti sonrası yaptığı açıklamada istifa edeceğini duyurdu.

KAYNAK:
IHA
|
GİRİŞ:
29.11.2025
saat ikonu 17:19
|
GÜNCELLEME:
29.11.2025
saat ikonu 17:36

Trendyol Süper Lig'in 14. haftasında Rizespor ile Kayserispor karşı karşıya geldi. Mücadeleyi 1-0 kazanan Kayserispor, deplasmandaki ilk galibiyetini aldı.

İSTİFASINI CANLI YAYINDA VERDİ

Karşılaşma sonrası kameraların karşısına geçen Çaykur Rizespor Teknik Direktörü İlhan Palut, görevinden ayrılacağını duyurdu.

Süper Lig'de sürpriz istifa! Canlı yayında açıkladı

"KENDİ KENDİME HAREKET EDEMEM"

Palut'un açıklaması şu şekilde;

"2.5 yıla yaklaşan bir süreç. Bazen iyi periyotlar bazense şimdi yaşadığımız gibi hiçte istemediğimiz periyotlarla geçen bir Rizespor kariyeri. Her antrenman, her maç öncesi, her gün biz bu takım için her şeyimizi verdik. Bu konuda benim de ekibimin de vicdanı rahat. Bir antrenmana bile 'Herhangi bir şeyler çalışalım' mantığıyla çıkmadık. Ne biliyorsak, ne enerjimiz varsa bu takıma sarf ettik. Bazen oldu bazen olmadı. Bu takım iyi bir takım ama bu takımın yeni bir sese ihtiyacı var. Direktif veren yeni bir güce ihtiyacı var. Belki oyunculara başka türlü yaklaşabilecek bir antrenör, teknik direktör profiline ihtiyacı var. Bazen bir notada gerekli ortak ses, oyun kaybolabilir. Bugün bunu yaşadığımızı görüyorum. Yöneticilerimiz ve kulübün yetkililerinden özür dilerim. Her defasında böyle bir açıklama yapacağım zaman bir değerlendirme içerisine girerdik. Çünkü onlar bu kulübün sahibi ve ben teknik direktör olsam bile kendi kendime hareket edemem. Ne zaman böyle bir istişare yapsak, müsaade istesem onlar devamlı destek verdiler. 'Hayır, beraberiz, bu süreci beraber getireceğiz' dediler. Bugün artık öyle bir duruma da mahal vermek istemedim. Kendim bu kararı alarak açıkladım. Aflarına sığınıyorum. Herkese teşekkür ediyorum. Gerçekten çok güzel, daha iyisini hak eden bir kulüp. Belki bugün buradan ayrılıyoruz ama ömür boyu sürecek dostluklar kazandığım bir süreci yaşadım"

İLHAN PALUT'UN KARNESİ

Rizespor'la 2023/24 sezonunun başında anlaşan İlhan Palut, takımının başında 96 maça çıkarken 37 galibiyet, 17 beraberlik ve 42 yenilgi elde etti.

