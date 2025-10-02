Menü Kapat
Süper Lig'in en pahalı 15 futbolcusu belli oldu: Değeri 7 milyon euro birden düştü

Ekim 02, 2025 16:16
1
SÜPER LİG'İN EN PAHALI 15 FUTBOLCUSU BELLİ OLDU

Transfermarkt'ın değerlendirmesine göre;  Süper Lig'de forma giyen futbolcuların piyasa değerleri güncellendi. Bununla beraber en çok değer kazanan ve kaybeden futbolcular da belli oldu.

'En çok değer kazananlar' listesinde zirvenin sahibi Galatasaray’ın milli kalecisi Uğurcan Çakır oldu. 29 yaşındaki file bekçisi, piyasa değerini 5,5 milyon euro yükseltti ve 9,5 milyon eurodan 15 milyon euroya çıktı. Çakır böylelikle listede 19. sırada kendine yer buldu.

'En çok değer kaybeden oyuncular' listesinde ise yine Galatasaray forması giyen Leroy Sane ilk sırada yer aldı. Sane, piyasa değerinde 7 milyon euro kayıp yaşadı ve 32 milyon eurodan 25 milyon euroya geriledi. 
 

2

1- Victor Osimhen (Galatasaray) 75 milyon euro (+5 milyon euro)

2- Jhon Duran (Fenerbahçe) 35 milyon euro

3- Wilfried Singo (Galatasaray) 28 milyon euro (+3 milyon euro)

3
LEROY SANE DÜŞÜŞTE

4- Orkun Kökçü (Beşiktaş) 28 milyon euro (-3 milyon euro)

5- Barış Alper Yılmaz (Galatasaray) 25 milyon euro (+4)

6- Leroy Sane (Galatasaray) 25 milyon euro (-7 milyon euro)

7- Youssef En-Nesyri (Fenerbahçe) 24 milyon euro

 

 

4
KEREM AKTÜRKOĞLU'NUN DA DEĞERİ DÜŞTÜ

8- Edson Alvarez (Fenerbahçe) 24 milyon euro (-1 milyon euro)

9- Kerem Aktürkoğlu (Fenerbahçe) 23 milyon euro (-1 milyon euro)

10- Gabriel Sara (Galatasaray) 22 milyon euro

11- Davinson Sanchez (Galatasaray) 20 milyon euro

 

 

 

5
KALECİLERİN REKABETİ

12- Andre Onana (Trabzonspor) 20 milyon euro (-5 milyon euro)

13- Ederson (Fenerbahçe) 18 milyon euro (-2 milyon euro)

14- Dorgeles Nene (Fenerbahçe) 18 milyon euro (+5 milyon euro)

15- Marco Asensio (Fenerbahçe) 17 milyon euro (-3 milyon euro)

 

 

 

