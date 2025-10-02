Süper Lig'in en pahalı 15 futbolcusu belli oldu: Değeri 7 milyon euro birden düştü

Kategoriler
Transfermarkt'ın değerlendirmesine göre; Süper Lig'de forma giyen futbolcuların piyasa değerleri güncellendi. Bununla beraber en çok değer kazanan ve kaybeden futbolcular da belli oldu.
'En çok değer kazananlar' listesinde zirvenin sahibi Galatasaray’ın milli kalecisi Uğurcan Çakır oldu. 29 yaşındaki file bekçisi, piyasa değerini 5,5 milyon euro yükseltti ve 9,5 milyon eurodan 15 milyon euroya çıktı. Çakır böylelikle listede 19. sırada kendine yer buldu.
'En çok değer kaybeden oyuncular' listesinde ise yine Galatasaray forması giyen Leroy Sane ilk sırada yer aldı. Sane, piyasa değerinde 7 milyon euro kayıp yaşadı ve 32 milyon eurodan 25 milyon euroya geriledi.
1- Victor Osimhen (Galatasaray) 75 milyon euro (+5 milyon euro)
2- Jhon Duran (Fenerbahçe) 35 milyon euro
3- Wilfried Singo (Galatasaray) 28 milyon euro (+3 milyon euro)
4- Orkun Kökçü (Beşiktaş) 28 milyon euro (-3 milyon euro)
5- Barış Alper Yılmaz (Galatasaray) 25 milyon euro (+4)
6- Leroy Sane (Galatasaray) 25 milyon euro (-7 milyon euro)
7- Youssef En-Nesyri (Fenerbahçe) 24 milyon euro
8- Edson Alvarez (Fenerbahçe) 24 milyon euro (-1 milyon euro)
9- Kerem Aktürkoğlu (Fenerbahçe) 23 milyon euro (-1 milyon euro)
10- Gabriel Sara (Galatasaray) 22 milyon euro
11- Davinson Sanchez (Galatasaray) 20 milyon euro
12- Andre Onana (Trabzonspor) 20 milyon euro (-5 milyon euro)
13- Ederson (Fenerbahçe) 18 milyon euro (-2 milyon euro)
14- Dorgeles Nene (Fenerbahçe) 18 milyon euro (+5 milyon euro)
15- Marco Asensio (Fenerbahçe) 17 milyon euro (-3 milyon euro)