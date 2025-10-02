İngiltere'de sinagog yakınında bıçaklı saldırı: Ölü ve yaralılar var

İngiltere'nin Manchester kentindeki bir sinagogun dışında bir kişi önce aracını kaldırımda yürüyenlerin üzerine sürdü. Ardından da bıçaklı saldırı düzenlendi. Polis olay yerine gelir gelmez saldırgana müdahale etti.

ÖLÜ VE YARALILAR VAR

Bıçaklı saldırıda yaralanan kişinin güvenlik görevlisi olduğu aktarılan açıklamada, polisin bir kişiye ateş ederek müdahalede bulunduğu ifade edildi. Vurulan şahsın bıçaklı saldırgan olduğuna dikkati çekilen açıklamada, aracın çarpması veya bıçaklı saldırı nedeniyle de 5 kişinin yaralandığı kaydedildi.

Greater Manchester Polisinden daha sonra yapılan açıklamalarda da saldırıda 2 kişinin hayatını kaybettiği duyuruldu.

Üzerinde şüpheli eşyalar bulunduğu için polisin vurarak müdahale ettiği saldırganın da "muhtemelen" öldüğü belirtilen açıklamada, bomba imha ekiplerinin incelemesinin ardından saldırganın durumuyla ilgili net açıklamanın yapılacağı bildirildi.

Açıklamada, saldırıda yaralanan 3 kişinin durumunun ağır olduğu, sinagogda devam eden ayine katılanların ise çevre güvenliği sağlandıktan sonra tahliye edildiği ifade edildi.

BAŞBAKAN STARMER İNGİLTERE'YE DÖNÜYOR

Saldırının ardından ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundan açıklama yapan Başbakan Keir Starmer, olayın Yahudi dini bayramı olan Yom Kippur gününde yaşandığını belirterek saldırıyı kınadı.

Avrupa Siyasi Topluluğu Zirvesi için Danimarka'da bulunan Starmer, Londra'da acil durum toplantısı yapmak üzere programını yarıda keserek Kopenhag'dan ayrıldı.

İngiltere Kralı 3. Charles da yaptığı açıklamada, "Eşim ve ben, Yahudi toplumu için böylesine önemli bir günde Manchester'da meydana gelen saldırıdan dolayı üzüntü ve şok içindeyiz. Dualarımız bu şok edici saldırıdan etkilenen herkesle. Acil müdahale birimlerine hızlı harekete geçtikleri için minnettarız." ifadelerini kullandı.