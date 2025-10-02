Samsung akıllı saatlere yeni özellik: Kalp yetmezliğini bile tespit edebilecek

Samsung kalp yetmezliğinin erken belirtilerini saptayabilecek bir özellik geliştirdiğini duyurdu. Yapılan resmi blog paylaşımına göre, şirket giyilebilir ürünleri ve bilhassa Galaxy Watch modellerini Sol Ventrikül Sistolik Disfonksiyonu (LVSD) sorununu tanıyabilecek bir kapasiteye ulaştıracak.

LVSD, kalp kaslarının zayıflamasıyla karakterize edilen ve kalbin vücut içinde yeterli kan dolaşımını sağlama yeteneğini kısıtlayabilen ciddi bir kardiyovasküler durum olarak biliniyor. Dünya genelindeki kalp yetmezliği vakalarının yarısından fazlasına neden olduğu bilinen LVSD (ejeksiyon fraksiyonu düşmüş kalp yetmezliği-HFrEF olarak da adlandırılıyor), yüksek ölüm oranına sahip.

ERKEN TEŞHİS HAYAT KURTARABİLİR

GSMArena'ya göre akıllı saat gibi bir cihazla erken teşhis, hastane yatışını ve cerrahi gereksinimleri azaltarak hayat kurtarıcı bir rol üstlenebilir.

Samsung söz konusu tespiti Galaxy Watch üzerinde gerçekleştirilen Elektrokardiyogram (EKG) verilerini kullanarak, Koreli bir sağlık teknolojisi girişimi olan Medical AI'ın geliştirdiği özel yapay zeka algoritması ile yapacak. Algoritmalar, Medical AI'ın halihazırda Kore'deki 100'den fazla büyük hastanede kullanılan ve aylık 120 binden fazla hastada uygulanan 12 kanallı EKG analiz algoritmasına dayanıyor.

Teknoloji, asemptomatik kişilerde erken tarama imkanı sunarak, erken teşhis ve zamanında tedaviye olanak tanıyor. Böylece kalp yetmezliğiyle ilişkili sağlık maliyetlerinin düşürülmesi de hedefleniyor.