18°
 | Emir Yücel

İstanbul deprem sonrasında uçuşlar iptal mi oldu? Açıklama geldi!

İstanbul’da meydana gelen deprem sonrasında; Uçuşlar iptal edildi mi? sorusu gündeme geldi. Seyahat edecek vatandaşlar için, Sabiha Gökçen Uluslararası Havalimanı Meydan Otoritesi HEAŞ tarafından açıklama geldi.

İstanbul deprem sonrasında uçuşlar iptal mi oldu? Açıklama geldi!
02.10.2025
02.10.2025
AFAD’tan yapılan açıklamaya göre; ’nde 5.0 büyüklüğünde bir meydana geldi. ve çevre illerden hissedilen depremin derinliği 6.71 kilometre olarak belirlendi. Kandilli Rasathanesi’nden yapılan açıklamada ise depremin büyüklüğü 5.3 olarak ifade edildi.

İstanbul deprem sonrasında uçuşlar iptal mi oldu? Açıklama geldi!

DEPREM SONRASI UÇUŞLAR İPTAL Mİ?

İstanbul’da yaşanan deprem sonrasında, özellikle sosyal medyada; ‘Uçuşlar iptal mi oldu?’ Sorusu gündeme geldi. Seyahat edecek vatandaşların içini rahatlatacak açıklama gecikmedi.

İstanbul deprem sonrasında uçuşlar iptal mi oldu? Açıklama geldi!

"FAALİYETLER KESİNTİSİZ DEVAM ETMEKTEDİR!"

İstanbul Sabiha Gökçen Uluslararası Havalimanı Meydan Otoritesi HEAŞ tarafından yapılan açıklamada;

İstanbul Marmara Denizi’nde açıklarında meydana gelen ve çevre illerde de hissedilen deprem nedeniyle tüm vatandaşlarımıza geçmiş olsun dileklerimizi iletiyoruz.

İstanbul deprem sonrasında uçuşlar iptal mi oldu? Açıklama geldi!

İstanbul Sabiha Gökçen Uluslararası Havalimanı Meydan Otoritesi HEAŞ olarak havalimanımızın terminal, hizmet binaları, apron, taksi yolları ve pist kontrolleri sağlanmış olup herhangi bir olumsuz duruma rastlanmamış; havalimanı geneli Pat sahalarında operasyona engel bir durum olmadığı tespit edilmiştir. Havalimanı faaliyetlerimiz kesintisiz devam etmektedir.

İstanbul deprem sonrasında uçuşlar iptal mi oldu? Açıklama geldi!
#istanbul
#deprem
#tekirdağ
#sabiha gökçen havalimanı
#marmara denizi
#İstanbul Uçuşları
#Gündem
