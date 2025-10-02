İstanbul deprem sonrasında uçuşlar iptal mi oldu? Açıklama geldi!

AFAD’tan yapılan açıklamaya göre; Marmara Denizi’nde 5.0 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. İstanbul ve çevre illerden hissedilen depremin derinliği 6.71 kilometre olarak belirlendi. Kandilli Rasathanesi’nden yapılan açıklamada ise depremin büyüklüğü 5.3 olarak ifade edildi.

DEPREM SONRASI UÇUŞLAR İPTAL Mİ?

İstanbul’da yaşanan deprem sonrasında, özellikle sosyal medyada; ‘Uçuşlar iptal mi oldu?’ Sorusu gündeme geldi. Seyahat edecek vatandaşların içini rahatlatacak açıklama gecikmedi.

"FAALİYETLER KESİNTİSİZ DEVAM ETMEKTEDİR!"

İstanbul Sabiha Gökçen Uluslararası Havalimanı Meydan Otoritesi HEAŞ tarafından yapılan açıklamada;

İstanbul Marmara Denizi’nde Tekirdağ açıklarında meydana gelen ve çevre illerde de hissedilen deprem nedeniyle tüm vatandaşlarımıza geçmiş olsun dileklerimizi iletiyoruz.

İstanbul Sabiha Gökçen Uluslararası Havalimanı Meydan Otoritesi HEAŞ olarak havalimanımızın terminal, hizmet binaları, apron, taksi yolları ve pist kontrolleri sağlanmış olup herhangi bir olumsuz duruma rastlanmamış; havalimanı geneli Pat sahalarında operasyona engel bir durum olmadığı tespit edilmiştir. Havalimanı faaliyetlerimiz kesintisiz devam etmektedir.