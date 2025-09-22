TFF'de istifa depremi! Ferhat Gündoğdu bildirdi, İbrahim Hacıosmanoğlu onayladı

Her yıl olduğu gibi bu yıl da hakemlerin maç sırasında aldığı kararlar Süper Lig’e damga vurmaya sürdürüyor. Son birkaç haftadır kulüp başkanları ve teknik ekiplerin tepkilerinin ardından bir istifa geleceği öne sürüldü. Merkez Hakem Kurulu (MHK) Başkanı Ferhat Gündoğdu'nun istifa etme kararı aldığı iddia edildi.

HACIOSMANOĞLU İSTİFAYI ONAYLADI

Sabah Gazetesi'nin aktardığına göre; TFF Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu tepkilerin ardından Ferhat Gündoğdu ile kritik bir görüşme yaptı. Görüşmenin ardından Hacıosmanoğlu'nun Gündoğdu'nun istifasını kabul edeceği aktarıldı.

YİNE OLMADI

Ferhat Gündoğdu, daha önce de 2021-2022 sezonunda 6 ay boyunca MHK Başkanlığı yapmıştı. 23 Temmuz 2024'te ikinci kez göreve getirilen Gündoğdu'nun yeni dönemi ise tartışmaların gölgesinde erken sona erecek gibi görünüyor.

FERHAT GÜNDOĞDU KİMDİR?

1991 yılında Kara Harp Okulu’ndan mezun olan Ferhat Gündoğdu, ardından Ankara Üniversitesi Spor Yönetimi Bölümü’nde yüksek lisans eğitimini tamamladı. Doktorasını da aynı bölümde bitiren Gündoğdu, Türk Eğitim Derneği’nde (TED) çeşitli görevlerde bulundu.

Daha önce MHK’da Eğitimden Sorumlu Üye olarak görev yapan Gündoğdu, ayrıca “klasman üst gözlemciliği” yaptı. Asıl mesleği doktorluk olan Gündoğdu, Lokman Hekim Üniversitesi’nin akademik kadrosunda yer almaktadır. Aynı zamanda özel bir şirkette Okul Yatırımları ve Planlama Müdürü olarak çalışmaktadır.