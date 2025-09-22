Menü Kapat
TGRT Haber
Kategoriler
Son Dakika Gündem Özel Haber Teyitli Haber Politika Ekonomi Spor Dünya Magazin Yaşam Aktüel Sağlık Teknoloji Kültür - Sanat
Savunma Teknolojileri Canlı Yayın Programlar Yayın Akışı Yazarlar Ramazan Videolu Haber Biyografi Medya Otomobil Namaz Vakitleri Hava Durumu Oyunlar
UYGULAMALAR
Google PlayGoogle Play App StoreApp Store
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk. Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni
TGRT Haber
YAZARLAR GÜNDEM EKONOMİ DÜNYA POLİTİKA SPOR MAGAZİN
Benim Sayfam
Menu İkon
Arama Kapat
Canlı Yayın
CANLI YAYIN
Hava Durumu
İstanbul
Adana
Adıyaman
Afyonkarahisar
Ağrı
Amasya
Ankara
Antalya
Artvin
Aydın
Balikesir
Bilecik
Bingöl
Bitlis
Bolu
Burdur
Bursa
Çanakkale
Çankırı
Çorum
Denizli
Diyarbakır
Edirne
Elazığ
Erzincan
Erzurum
Eskişehir
Gaziantep
Giresun
Gümüşhane
Hakkari
Hatay
Isparta
Mersin
İstanbul
İzmir
Kars
Kastamonu
Kayseri
Kırklareli
Kırsehir
Kocaeli
Konya
Kütahya
Malatya
Manisa
Kahramanmaraş
Mardin
Muğla
Muş
Nevşehir
Niğde
Ordu
Rize
Sakarya
Samsun
Siirt
Sinop
Sivas
Tekirdağ
Tokat
Trabzon
Tunceli
Şanlıurfa
Uşak
Van
Yozgat
Zonguldak
Aksaray
Bayburt
Karaman
Kırıkkale
Batman
Şırnak
Bartın
Ardahan
Iğdır
Yalova
Karabük
Kilis
Osmaniye
Düzce
25°
SON DAKİKA!
TÜMÜTümü
Spor
Avatar
Editor
 | Baran Aksoy

TFF'de istifa depremi! Ferhat Gündoğdu bildirdi, İbrahim Hacıosmanoğlu onayladı

Son maçlarda yaşanan hakem hatalarının ardından tepkiler peş peşe geldi. Tepkilerin ardından ise TFF'de istifa depremi yaşandı. Merkez Hakem Kurulu Başkanı Ferhat Gündoğdu'nun istifa etme kararı aldığı öne sürüldü. Gündoğdu'nun istifa kararını TFF Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu'nun onayladığı aktarıldı. İşte detaylar...

PaylaşHaberi Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş +Aa-
TFF'de istifa depremi! Ferhat Gündoğdu bildirdi, İbrahim Hacıosmanoğlu onayladı
KAYNAK:
Sabah
|
GİRİŞ:
22.09.2025
saat ikonu 09:47
|
GÜNCELLEME:
22.09.2025
saat ikonu 09:51

Her yıl olduğu gibi bu yıl da hakemlerin maç sırasında aldığı kararlar ’e damga vurmaya sürdürüyor. Son birkaç haftadır kulüp başkanları ve teknik ekiplerin tepkilerinin ardından bir geleceği öne sürüldü. (MHK) Başkanı Ferhat Gündoğdu'nun istifa etme kararı aldığı iddia edildi.

HACIOSMANOĞLU İSTİFAYI ONAYLADI

Sabah Gazetesi'nin aktardığına göre; Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu tepkilerin ardından Ferhat Gündoğdu ile kritik bir görüşme yaptı. Görüşmenin ardından Hacıosmanoğlu'nun Gündoğdu'nun istifasını kabul edeceği aktarıldı.

YİNE OLMADI

Ferhat Gündoğdu, daha önce de 2021-2022 sezonunda 6 ay boyunca MHK Başkanlığı yapmıştı. 23 Temmuz 2024'te ikinci kez göreve getirilen Gündoğdu'nun yeni dönemi ise tartışmaların gölgesinde erken sona erecek gibi görünüyor.

TFF'de istifa depremi! Ferhat Gündoğdu bildirdi, İbrahim Hacıosmanoğlu onayladı

FERHAT GÜNDOĞDU KİMDİR?

1991 yılında Kara Harp Okulu’ndan mezun olan Ferhat Gündoğdu, ardından Ankara Üniversitesi Spor Yönetimi Bölümü’nde yüksek lisans eğitimini tamamladı. Doktorasını da aynı bölümde bitiren Gündoğdu, Türk Eğitim Derneği’nde (TED) çeşitli görevlerde bulundu.

TFF'de istifa depremi! Ferhat Gündoğdu bildirdi, İbrahim Hacıosmanoğlu onayladı

Daha önce MHK’da Eğitimden Sorumlu Üye olarak görev yapan Gündoğdu, ayrıca “klasman üst gözlemciliği” yaptı. Asıl mesleği doktorluk olan Gündoğdu, Lokman Hekim Üniversitesi’nin akademik kadrosunda yer almaktadır. Aynı zamanda özel bir şirkette Okul Yatırımları ve Planlama Müdürü olarak çalışmaktadır.

İlgili Haber İLGİLİ HABERLER
Fenerbahçe'de tarihi seçim sonuçlandı: Başkan resmen belli oldu!
Ederson'dan sert çıkış: "Kabul edilemez"
ETİKETLER
#süper lig
#istifa
#tff
#merkez hakem kurulu
#Hakem Kararları
#Ferhat Gündoğdu
#Spor
YorumYORUM YAZ
Uyarı
Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
TGRT Haber
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk.
Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni KVKK Başv. Frm.
UYGULAMALAR
Google Play Google Play App StoreApp Store
Aktüel Canlı Borsa Canlı Haber Döviz Dünya Eğitim Ekonomi Emlak Gündem Hava Durumu
İletişim Kültür-Sanat Kripto Para Künye Magazin Mavi Kadın Medya Namaz Vakitleri Otomobil Politika
Programlar Ramazan Sağlık Seçim Sonuçları Son Dakika Haberleri Spor Teknoloji Yayın Akışı Yazarlar Yemek Tarifleri
© 2025 TGRT | Tüm Hakları Saklıdır.