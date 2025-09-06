Menü Kapat
27°
 Serhat Yıldız

Trabzonspor, Beşiktaş'tan Ernest Muçi’yi transfer etti! İşte ilk açıklamaları

Süper Lig’de yeni sezona birçok oyuncuyu kadrosuna katarak iyi bir başlangıç yapan Trabzonspor, transfer çalışmalarına devam ediyor. Bordo-mavili kulüp, Beşiktaş forması giyen 24 yaşındaki ofansif orta saha oyuncusu Ernest Muçi’yi sezon sonuna kadar kiralık olarak kadrosuna kattı. Yıldız oyuncu, sözleşme görüşmelerini tamamlamak için bu sabah saatlerinde Trabzon'a geldi. İşte detaylar...

Sabah saatlerinde Trabzon’a gelen , havalimanında basın mensuplarına yaptığı açıklamada, bordo-mavili ekibe katıldığı için çok mutlu olduğunu belirterek, "Benim için önemli bir fırsat. Büyük bir takımda oynayacağım. Takıma yardımcı olabilmek ve birlikte çalışmaya başlamak için sabırsızlanıyorum" dedi.

Trabzonspor, Beşiktaş'tan Ernest Muçi’yi transfer etti! İşte ilk açıklamaları

"TRABZONSPOR'U DUYUNCA HEMEN GELMEK İSTEDİM"

’u yakından tanıdığını ifade eden Arnavut oyuncu, "Menajerim bana Trabzonspor’un ilgisinden bahsedince hemen gelmek istediğimi söyledim. Bu beni çok mutlu etti. Topa yakın olmak, goller atarak takıma katkı sağlamak istiyorum. Hocamızın da beni istediğini biliyorum. Onunla ve takımla çalışmak için sabırsızlanıyorum" diye konuştu.

Trabzonspor, Beşiktaş'tan Ernest Muçi’yi transfer etti! İşte ilk açıklamaları

"YÜZDE YÜZ HAZIR GELDİM"

Bu sezon kiralık olarak forma giyeceğini vurgulayan Muçi, "Elimden gelenin en iyisini yaparak faydalı olmak istiyorum. Bunun sonunda satın alma opsiyonunun kullanılıp kullanılmayacağını göreceğiz. Farklı mevkilerde oynayabiliyorum. Hocamızla görüşmelerimiz oldu, kendisine güveniyorum. Sezona yüzde yüz hazır geldim" ifadelerini kullandı. Muçi, daha sonra sağlık kontrollerinden geçmek üzere kendisini bekleyen araca binerek havalimanından ayrıldı.

Trabzonspor, Beşiktaş'tan Ernest Muçi’yi transfer etti! İşte ilk açıklamaları
ETİKETLER
#Spor
#transfer
#trabzonspor
#Muçi
#Arnavut Milli Takımı
#Spor
