Salih Özcan için ayrılık çanları çalıyor: Transferde sıcak saatler!

Salih Özcan için Almanya basınından flaş bir iddia geldi. Habere göre Borussia Dortmund, Şampiyonlar Ligi kadrosuna almadığı Salih Özcan'ı takımdan göndermek istiyor.

SALİH ÖZCAN VEDASI

Geçen sezon Wolfsburg'a kiralanan ve Borussia Dortmund'un uzun vadeli planları arasında yer almayan Salih Özcan, sarı siyahlılar ile kontratının da son senesine girmişti. Esasen ise Beşiktaş ve Fenerbahçe gibi Süper Lig devleriyle de anılan Salih Özcan'ın, transferin son günlerinde sürpriz bir imza atabileceği iddia edildi.

SALİH ÖZCAN'IN PERFORMANSI

Borussia Dortmund ile toplamda 86 maça çıkan Salih Özcan, bu süreçte hiç gol sevinci yaşamamış ve sadece iki kez asist yapmıştı.