27°
SON DAKİKA!
TÜMÜTümü
Spor
Avatar
Editor
 | Burak Ayaydın

Salih Özcan için ayrılık çanları çalıyor: Transferde sıcak saatler!

Salih Özcan için Borussia Dortmund hikâyesi sona eriyor. Yetenekli orta saha, Alman temsilcisinin Şampiyonlar Ligi listesine dahil edilmedi.

Salih Özcan için ayrılık çanları çalıyor: Transferde sıcak saatler!
Salih Özcan için ayrılık çanları çalıyor: Transferde sıcak saatler!
KAYNAK:
Burak Ayaydın
|
GİRİŞ:
06.09.2025
saat ikonu 00:30
|
GÜNCELLEME:
06.09.2025
saat ikonu 00:30

için Almanya basınından flaş bir iddia geldi. Habere göre , kadrosuna almadığı Salih Özcan'ı takımdan göndermek istiyor.

SALİH ÖZCAN VEDASI

Geçen sezon Wolfsburg'a kiralanan ve Borussia Dortmund'un uzun vadeli planları arasında yer almayan Salih Özcan, sarı siyahlılar ile kontratının da son senesine girmişti. Esasen ise ve gibi devleriyle de anılan Salih Özcan'ın, transferin son günlerinde sürpriz bir imza atabileceği iddia edildi.

Salih Özcan için ayrılık çanları çalıyor: Transferde sıcak saatler!

SALİH ÖZCAN'IN PERFORMANSI

Borussia Dortmund ile toplamda 86 maça çıkan Salih Özcan, bu süreçte hiç gol sevinci yaşamamış ve sadece iki kez asist yapmıştı.

Salih Özcan için ayrılık çanları çalıyor: Transferde sıcak saatler!

Sıkça Sorulan Sorular

BORUSSIA DORTMUND SALİH ÖZCAN'I NEREDEN TRANSFER ETMİŞTİ?
Bundesliga'nın güçlü ekibi, Salih Özcan için Köln'e 5 milyon Euro bonservis ödemişti.
İlgili Haber İLGİLİ HABERLER
Fenerbahçe'de yıldız isim için ayrılık kararı alındı: Transfer teklifleri bekleniyor!
Beşiktaş'ta fırsat transferi: Serdal Adalı'dan Sergen Yalçın'a 'şampiyonluk' takviyesi!
ETİKETLER
#şampiyonlar ligi
#transfer
#beşiktaş
#beşiktaş
#süper lig
#borussia dortmund
#salih özcan
#salih özcan
#Fenerbahçe
#Transfer Haberleri
#Transfer Haber
#Spor
