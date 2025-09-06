Fenerbahçe'de yıldız isim için ayrılık kararı alındı: Transfer teklifleri bekleniyor!

Fenerbahçe'de transfer operasyonları hız kesmeden devam ediyor. Halihazırdaki orta sahada önemli değişiklikler yaşayan Fenerbahçe, şimdi de Sebastian Szymanski'ye veda etmeyi ve bir fırsat hamlesi gerçekleştirmeyi amaçlıyor.

FENERBAHÇE'DE SEBASTIAN SZYMANSKI'YE GÜLE GÜLE

Fenerbahçe'nin hücum organizasyonlarındaki inisiyatifleri beğenilmeyen Sebastian Szymanski, an itibarıyla yönetim tarafından gözden çıkarıldı! Transferin son günlerinde Sebastian Szymanski için menajerlik süreçlerini aktif hale getiren Fenerbahçe, iyi bir teklifle birlikte ayrılığın önünü açmaya ve daha teknik bir orta saha takviyesi yapmaya hazırlanıyor.

SEBASTIAN SZYMANSKI VE FENERBAHÇE PERFORMANSI

Fenerbahçe formasıyla geçen sezon 53 maça çıkan ve 2027 yazına kadar kontratı bulunan Sebastian Szymanski; 3795 dakika sahada kalmış, 7 gol ile 9 asistlik katkı sağlamıştı.