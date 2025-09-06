Menü Kapat
TGRT Haber
Kategoriler
Son Dakika Gündem Özel Haber Teyitli Haber Politika Ekonomi Spor Dünya Magazin Yaşam Aktüel Sağlık Teknoloji Kültür - Sanat
Savunma Teknolojileri Canlı Yayın Programlar Yayın Akışı Yazarlar Ramazan Videolu Haber Biyografi Medya Otomobil Namaz Vakitleri Hava Durumu Oyunlar
UYGULAMALAR
Google PlayGoogle Play App StoreApp Store
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk. Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni
TGRT Haber
YAZARLAR GÜNDEM EKONOMİ DÜNYA POLİTİKA SPOR MAGAZİN
Benim Sayfam
Menu İkon
Arama Kapat
Canlı Yayın
CANLI YAYIN
Hava Durumu
İstanbul
Adana
Adıyaman
Afyonkarahisar
Ağrı
Amasya
Ankara
Antalya
Artvin
Aydın
Balikesir
Bilecik
Bingöl
Bitlis
Bolu
Burdur
Bursa
Çanakkale
Çankırı
Çorum
Denizli
Diyarbakır
Edirne
Elazığ
Erzincan
Erzurum
Eskişehir
Gaziantep
Giresun
Gümüşhane
Hakkari
Hatay
Isparta
Mersin
İstanbul
İzmir
Kars
Kastamonu
Kayseri
Kırklareli
Kırsehir
Kocaeli
Konya
Kütahya
Malatya
Manisa
Kahramanmaraş
Mardin
Muğla
Muş
Nevşehir
Niğde
Ordu
Rize
Sakarya
Samsun
Siirt
Sinop
Sivas
Tekirdağ
Tokat
Trabzon
Tunceli
Şanlıurfa
Uşak
Van
Yozgat
Zonguldak
Aksaray
Bayburt
Karaman
Kırıkkale
Batman
Şırnak
Bartın
Ardahan
Iğdır
Yalova
Karabük
Kilis
Osmaniye
Düzce
27°
SON DAKİKA!
TÜMÜTümü
Spor
Avatar
Editor
 | Burak Ayaydın

Fenerbahçe'de yıldız isim için ayrılık kararı alındı: Transfer teklifleri bekleniyor!

Fenerbahçe'de Sebastian Szymanski için ayrılık kararı çıktı. Gazateci Sercan Hamzaoğlu'nun haberine göre Fenerbahçe yönetimi, transferin son günlerinde sürpriz bir hamleye hazırlanmaya başladı.

PaylaşHaberi Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş +Aa-
Fenerbahçe'de yıldız isim için ayrılık kararı alındı: Transfer teklifleri bekleniyor!
KAYNAK:
tgrthaber.com
|
GİRİŞ:
06.09.2025
saat ikonu 00:01
|
GÜNCELLEME:
06.09.2025
saat ikonu 00:01

'de operasyonları hız kesmeden devam ediyor. Halihazırdaki orta sahada önemli değişiklikler yaşayan Fenerbahçe, şimdi de 'ye veda etmeyi ve bir fırsat hamlesi gerçekleştirmeyi amaçlıyor.

FENERBAHÇE'DE SEBASTIAN SZYMANSKI'YE GÜLE GÜLE

Fenerbahçe'nin hücum organizasyonlarındaki inisiyatifleri beğenilmeyen Sebastian Szymanski, an itibarıyla yönetim tarafından gözden çıkarıldı! Transferin son günlerinde Sebastian Szymanski için menajerlik süreçlerini aktif hale getiren Fenerbahçe, iyi bir teklifle birlikte ayrılığın önünü açmaya ve daha teknik bir takviyesi yapmaya hazırlanıyor.

Fenerbahçe'de yıldız isim için ayrılık kararı alındı: Transfer teklifleri bekleniyor!

SEBASTIAN SZYMANSKI VE FENERBAHÇE PERFORMANSI

Fenerbahçe formasıyla geçen sezon 53 maça çıkan ve 2027 yazına kadar kontratı bulunan Sebastian Szymanski; 3795 dakika sahada kalmış, 7 gol ile 9 asistlik katkı sağlamıştı.

Fenerbahçe'de yıldız isim için ayrılık kararı alındı: Transfer teklifleri bekleniyor!

Sıkça Sorulan Sorular

FENERBAHÇE'DE YVES BISSOUMA TRANSFERİ NEDEN İPTAL EDİLDİ?
Yönetim, oyuncunun disiplin sorunlarını ve sakatlık sürecini öğrenince anlaşmayı rafa kaldırmıştı.
İlgili Haber İLGİLİ HABERLER
İsmail Kartal'dan Fenerbahçe kararı: Yabancı teknik direktörlerle görüşülüyordu!
Fenerbahçe'ye Domenico Tedesco'dan büyük vaat: Jose Mourinho sonrasında beklenen müjde!
ETİKETLER
#transfer
#ayrılık
#orta saha
#sebastian szymanski
#sebastian szymanski
#Fenerbahçe
#Fenerbahçe
#Transfer Haberleri
#Transfer Haberleri
#Spor
YorumYORUM YAZ
Uyarı
Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
TGRT Haber
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk.
Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni KVKK Başv. Frm.
UYGULAMALAR
Google Play Google Play App StoreApp Store
Aktüel Canlı Borsa Canlı Haber Döviz Dünya Eğitim Ekonomi Emlak Gündem Hava Durumu
İletişim Kültür-Sanat Kripto Para Künye Magazin Mavi Kadın Medya Namaz Vakitleri Otomobil Politika
Programlar Ramazan Sağlık Seçim Sonuçları Son Dakika Haberleri Spor Teknoloji Yayın Akışı Yazarlar Yemek Tarifleri
© 2025 TGRT | Tüm Hakları Saklıdır.