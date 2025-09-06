Menü Kapat
TGRT Haber
Spor
Avatar
Editor
 Serhat Yıldız

Beşiktaş'a Mane ve Laporte sürprizi! Sergen Yalçın talimatı verdi

Yeni sezon kadro planlaması kapsamında transferlerini sürdüren Beşiktaş'ta yeni hedef belli oldu. Kara kartal, Sergen Yalçın'ın isteği doğrultusunda Al Nassr'da oynayan Laporte ve Mane'yi transfer listesine aldı. Yönetim iki yıldız için nabız yokluyor. İşte siyah-beyazlı taraftarları heyecanlandıran habere dair tüm detaylar....

Beşiktaş'a Mane ve Laporte sürprizi! Sergen Yalçın talimatı verdi
KAYNAK:
tgrthaber.com
|
GİRİŞ:
06.09.2025
11:02
|
GÜNCELLEME:
06.09.2025
11:15

, döneminde Suudi Arabistan'a yöneldi ve Al Nassr'ın iki yıldız oyuncusu için nabız yokladı. Teknik Direktör Sergen Yalçın'ın savunmaya liderlik edecek tecrübeli bir stoper talebi üzerine yönetim, Al Nassr'da forma giyen 31 yaşındaki Aymeric Laporte'yi gündemine aldı. Ayrıca, kanat forvet pozisyonundaki eksikliği gidermek isteyen siyah-beyazlılar, Al Nassr'ın yıldız ismi ile bu sorunu çözmeyi planlıyor.

Beşiktaş'a Mane ve Laporte sürprizi! Sergen Yalçın talimatı verdi

KİRALAMA TEKLİFİ YAPILACAK

Her iki oyuncunun da sözleşmelerinin sezon sonunda sona erecek olması, Al Nassr'ın ayrılığa sıcak bakmasını sağlıyor. Beşiktaş yönetimi, Laporte ve Mane'yi kiralık olarak kadroya katmayı ya da bonservisleriyle transfer etmeyi hedefliyor.

Beşiktaş'a Mane ve Laporte sürprizi! Sergen Yalçın talimatı verdi

HEM SAVUNMA HEM HÜCUMDA ETKİLİ OLMAK İSTİYOR

Siyah beyazlılar, 40 kez İspanya Milli Takımı forması giyen Laporte ve 111 kez Senegal Milli Takım forması giyen Mane'yi kadrosuna ekleyerek hem savunmada hem de hücumda gücüne güç katmayı amaçlıyor.

Beşiktaş'a Mane ve Laporte sürprizi! Sergen Yalçın talimatı verdi

KAYNAK ARAYIŞI

Beşiktaş yönetimi, transfer sezonunu tamamlamak ve mali yükümlülükleri karşılamak için kaynak arayışında. Ekim'de 35 milyon euro, Ocak'ta 50 milyon euro ödeme yapılması gerekiyor. Transfer çalışmalarını sürdüren yönetim, bu zorlu süreci aşmak için çözüm yolları arıyor.

Beşiktaş'a Mane ve Laporte sürprizi! Sergen Yalçın talimatı verdi

ETİKETLER
#transfer
#beşiktaş
#al-nassr
#sadio mane
#Aymeric Laporte
#Kiralık Transfer
#Bonervis Transfer
#Spor
