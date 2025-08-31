Trabzonspor - Samsunspor | CANLI MAÇ ANLATIMI

Trabzonspor ile Samsunspor, Trendyol Süper Lig'in 4. haftasında sahaya çıkıyor. Yeni sezona kayıpsız başlayan iki ekibin mücadelesi saat 21.30 itibarıyla başlayacakken, hakem olarak da Adnan Deniz Kayatepe görev alacak.

https://x.com/Trabzonspor/status/1961896816154202501

https://x.com/Samsunspor/status/1962047708212220319

MUHTEMEL 11'LER

Trabzonspor: Uğurcan, Pina, Savic, Batagov, Mustafa, Zubkov, Okay, Folcarelli, Olaigbe, Augusto, Onuachu.

Samsunspor: Okan, Zeki, Satka, Drongelen, Tomasson, Ntcham, Makoumbou, Musaba, Holse, Emre, Mouandilmadji.

TRABZONSPOR KAYIPSIZ İLERLİYOR

Trendyol Süper Lig'de sezona Kocaelispor galibiyetiyle başlayan Trabzonspor, sonrasında sırasıyla Kasımpaşa ve Antalyaspor'u yendi. Ligde 3 maç sonunda 9 puan toplayan Fatih Tekke'nin ekibi, 3'te 3 yaparak 4. haftaya kayıpsız geldi.

SAMSUNSPOR DA FORMDA

Avrupa Ligi nedeniyle bir karşılaşması eksik olan Samsunspor, ligdeki 2 maçından da galibiyetle ayrıldı. Kırmızı beyazlılar, bu süreçte Gençlerbirliği ve Kocaelispor'u mağlup etti.

TRABZONSPOR'DA YAPILANMA!

Muhammed Cham gibi isimlerle yollarını ayıran Trabzonspor, kadroda sürpriz kararlar almaya devam ediyor.