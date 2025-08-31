Menü Kapat
30°
Avatar
Editor
 Burak Ayaydın

Trabzonspor - Samsunspor | CANLI MAÇ ANLATIMI

Trendyol Süper Lig'de Trabzonspor ile Samsunspor karşı karşıya geliyor. Karadeniz'deki kritik maça dair tüm detaylar ve canlı anlatım haberimizde.

Trabzonspor - Samsunspor | CANLI MAÇ ANLATIMI
KAYNAK:
Burak Ayaydın
|
GİRİŞ:
31.08.2025
saat ikonu 17:50
|
GÜNCELLEME:
31.08.2025
saat ikonu 17:54

ile , 'in 4. haftasında sahaya çıkıyor. Yeni sezona kayıpsız başlayan iki ekibin mücadelesi saat 21.30 itibarıyla başlayacakken, hakem olarak da Adnan Deniz Kayatepe görev alacak.

https://x.com/Trabzonspor/status/1961896816154202501

https://x.com/Samsunspor/status/1962047708212220319

MUHTEMEL 11'LER

Trabzonspor: Uğurcan, Pina, Savic, Batagov, Mustafa, Zubkov, Okay, Folcarelli, Olaigbe, Augusto, Onuachu.

Samsunspor: Okan, Zeki, Satka, Drongelen, Tomasson, Ntcham, Makoumbou, Musaba, Holse, Emre, Mouandilmadji.

Trabzonspor - Samsunspor | CANLI MAÇ ANLATIMI

TRABZONSPOR KAYIPSIZ İLERLİYOR

Trendyol Süper Lig'de sezona Kocaelispor galibiyetiyle başlayan Trabzonspor, sonrasında sırasıyla Kasımpaşa ve Antalyaspor'u yendi. Ligde 3 maç sonunda 9 puan toplayan Fatih Tekke'nin ekibi, 3'te 3 yaparak 4. haftaya kayıpsız geldi.

Trabzonspor - Samsunspor | CANLI MAÇ ANLATIMI

SAMSUNSPOR DA FORMDA

Avrupa Ligi nedeniyle bir karşılaşması eksik olan Samsunspor, ligdeki 2 maçından da galibiyetle ayrıldı. Kırmızı beyazlılar, bu süreçte Gençlerbirliği ve Kocaelispor'u mağlup etti.

Trabzonspor - Samsunspor | CANLI MAÇ ANLATIMI

TRABZONSPOR'DA YAPILANMA!

Muhammed Cham gibi isimlerle yollarını ayıran Trabzonspor, kadroda sürpriz kararlar almaya devam ediyor.

Trabzonspor - Samsunspor | CANLI MAÇ ANLATIMI

Sıkça Sorulan Sorular

SAMSUNSPOR'UN AVRUPA MACERASI NE DURUMDA?
Karadeniz temsilcisi, Avrupa Ligi play-off turunda Panathinaikos'a elenmişti.
