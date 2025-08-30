Trabzonspor'da beklenen son: Fatih Tekke biletini kesti!

Trabzonspor'da sürpriz vedalar devam ediyor. Fatih Tekke tarafından uzun zaman önce 'gönderilecekler' listesine eklenen Muhammed Cham, resmen Slavia Prag'a transfer oldu.

TRABZONSPOR'DAN TRANSFER AÇIKLAMASI

"Profesyonel futbolcumuz Muhammed Cham’ın, 2025-2026 futbol sezonu için Slavia Praha Kulübü’ne satın alma opsiyonlu geçici transferi konusunda anlaşma sağlanmıştır."

MUHAMMED CHAM İÇİN ŞENOL GÜNEŞ DE NET KONUŞMUŞTU!

Yıldız hücumcunun bir türlü istikrar yakalayamadığını belirten Şenol hoca, Trabzonspor'un bu tarz oyuncular ile devam edemeyeceğini ifade etmiş ve ayrılık sürecini başlatan ilk isim olmuştu.