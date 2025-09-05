Trabzonspor'da Ernest Muçi transferi için geri sayım başladı!

Trabzonspor'da sürpriz bir transfer gündeme geldi. Bordo mavili yöneticiler, Ernest Muçi'yi kiralamak için Beşiktaş ile görüşmelere başladı.

ERNEST MUÇI TRABZONSPOR'A TRANSFER OLUYOR

Trabzonspor, satın alma opsiyonunu barındıran bir anlaşmayla birlikte Ernest Muçi'yi kiralamaya hazırlanıyor. Halihazırda Beşiktaş yönetiminin de olumlu yaklaştığı ayrılığın, yakın zamanda resmiyet kazanması bekleniyor.

FATİH TEKKE'DEN ERNEST MUÇI SÖZLERİ

Trabzonspor Teknik Direktörü Fatih Tekke, bugün transfer hakkında konuşmuş ve "Muçi'nin adı dün akşam geldi. Çok beğendiğim, yetenekli bir oyuncu. Görüşmeler devam ediyor. Beklentim olumlu, umarım olur." ifadelerini kullanmıştı.

ERNEST MUÇI VE SON DURUMU

Beşiktaş formasıyla geçen sezon 38 maça çıkan Arnavut futbolcu, bu müsabakalarda 7 gol atıp 4 de asist yapmıştı.