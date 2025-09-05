Menü Kapat
TGRT Haber
Editor
 Burak Ayaydın

Trabzonspor'da Ernest Muçi transferi için geri sayım başladı!

Trabzonspor, Beşiktaş'ta gözden çıkarılan Ernest Muçi için resmen masada. Karadeniz devi, Ernest Muçi'yi kadrosuna katmak için Beşiktaş yönetiminden onay bekliyor.

KAYNAK:
Burak Ayaydın
|
GİRİŞ:
05.09.2025
20:20
|
GÜNCELLEME:
05.09.2025
20:20

'da sürpriz bir gündeme geldi. Bordo mavili yöneticiler, Ernest Muçi'yi kiralamak için ile görüşmelere başladı.

ERNEST MUÇI TRABZONSPOR'A TRANSFER OLUYOR

Trabzonspor, satın alma opsiyonunu barındıran bir anlaşmayla birlikte Ernest Muçi'yi kiralamaya hazırlanıyor. Halihazırda Beşiktaş yönetiminin de olumlu yaklaştığı ayrılığın, yakın zamanda resmiyet kazanması bekleniyor.

Trabzonspor'da Ernest Muçi transferi için geri sayım başladı!

FATİH TEKKE'DEN ERNEST MUÇI SÖZLERİ

Trabzonspor Teknik Direktörü , bugün transfer hakkında konuşmuş ve "Muçi'nin adı dün akşam geldi. Çok beğendiğim, yetenekli bir oyuncu. Görüşmeler devam ediyor. Beklentim olumlu, umarım olur." ifadelerini kullanmıştı.

ERNEST MUÇI VE SON DURUMU

Beşiktaş formasıyla geçen sezon 38 maça çıkan Arnavut futbolcu, bu müsabakalarda 7 gol atıp 4 de asist yapmıştı.

Trabzonspor'da Ernest Muçi transferi için geri sayım başladı!

Sıkça Sorulan Sorular

BEŞİKTAŞ ERNEST MUÇI'Yİ NEDEN GÖNDERİYOR?
Siyah beyazlıların, Muçi'nin yerine daha yüksek potansiyelli bir transfer yapması bekleniyor.
#transfer
#beşiktaş
#beşiktaş
#trabzonspor
#trabzonspor
#süper lig
#fatih tekke
#ernest muci
#Transfer Haberleri
#Ernest Muçi
#Spor
