Trendyol Süper Lig'de 7. haftanın hakemleri belli oldu

Trendyol Süper Lig'de heyecan kaldığı yerden devam ediyor. Ligde 7'nci haftanın programı belli oldu. Cuma, cumartesi, pazar ve pazartesi günü oynanacak 9 maçın hakemleri açıklandı.
Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), Trendyol Süper Lig'in 7. haftasında düdük çalacak hakemleri duyurdu.
Buna göre, lider Galatasaray'ın Alanyaspor'a konuk olacağı mücadeleyi Zorbay Küçük yönetecek.
İşte Süper Lig'de 7. haftanın programı ve maçların hakemleri:
26 EYLÜL CUMA
20.00 Corendon Alanyaspor - Galatasaray: Zorbay Küçük
27 EYLÜL CUMARTESİ
17.00 Eyüpspor - Göztepe: Kadir Sağlam
17.00 Gaziantep FK - Samsunspor: Batuhan Kolak
20.00 Fatih Karagümrük - Trabzonspor Mehmet Türkmen
28 EYLÜL PAZAR
17.00 Çaykur Rizespor - Kasmpaşa: Çağdaş Altay
17.00 Konyaspor - RAMS Başakşehir: Oğuzhan Çakır
20.00 Kayserispor - Gençlerbirliği: Yiğit Arslan
20.00 Fenerbahçe - Antalyaspor: Ali Yılmaz
29 EYLÜL PAZARTESİ
20.00 Beşiktaş - Kocaelispor: Ali Şansalan