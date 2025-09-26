Menü Kapat
20°
Trendyol Süper Lig'de 7. haftanın hakemleri belli oldu

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), Trendyol Süper Lig'in 7'nci haftasında oynanacak maçların hakemlerini açıkladı.

Trendyol Süper Lig'de 7. haftanın hakemleri belli oldu
'de heyecan kaldığı yerden devam ediyor. Ligde 7'nci haftanın programı belli oldu. Cuma, cumartesi, pazar ve pazartesi günü oynanacak 9 maçın hakemleri açıklandı.

Trendyol Süper Lig'de 7. haftanın hakemleri belli oldu

Türkiye Federasyonu (TFF), Trendyol Süper Lig'in 7. haftasında düdük çalacak hakemleri duyurdu.

LİDERİN MAÇINI ZORBAY KÜÇÜK YÖNETECEK

Buna göre, lider Galatasaray'ın Alanyaspor'a konuk olacağı mücadeleyi Zorbay Küçük yönetecek.

Trendyol Süper Lig'de 7. haftanın hakemleri belli oldu

İşte Süper Lig'de 7. haftanın programı ve maçların hakemleri:

26 EYLÜL CUMA
20.00 Corendon Alanyaspor - Galatasaray: Zorbay Küçük

27 EYLÜL CUMARTESİ
17.00 Eyüpspor - Göztepe: Kadir Sağlam
17.00 Gaziantep FK - Samsunspor: Batuhan Kolak
20.00 Fatih Karagümrük - Trabzonspor Mehmet Türkmen

28 EYLÜL PAZAR
17.00 Çaykur Rizespor - Kasmpaşa: Çağdaş Altay
17.00 Konyaspor - RAMS Başakşehir: Oğuzhan Çakır
20.00 Kayserispor - Gençlerbirliği: Yiğit Arslan
20.00 Fenerbahçe - Antalyaspor: Ali Yılmaz

29 EYLÜL PAZARTESİ
20.00 Beşiktaş - Kocaelispor: Ali Şansalan

ETİKETLER
#Futbol
#trendyol süper lig
#hakemler
#maç programı
#Spor
