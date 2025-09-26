Trendyol Süper Lig'de 7. haftanın hakemleri belli oldu

Trendyol Süper Lig'de heyecan kaldığı yerden devam ediyor. Ligde 7'nci haftanın programı belli oldu. Cuma, cumartesi, pazar ve pazartesi günü oynanacak 9 maçın hakemleri açıklandı.

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), Trendyol Süper Lig'in 7. haftasında düdük çalacak hakemleri duyurdu.

LİDERİN MAÇINI ZORBAY KÜÇÜK YÖNETECEK

Buna göre, lider Galatasaray'ın Alanyaspor'a konuk olacağı mücadeleyi Zorbay Küçük yönetecek.

İşte Süper Lig'de 7. haftanın programı ve maçların hakemleri:

26 EYLÜL CUMA

20.00 Corendon Alanyaspor - Galatasaray: Zorbay Küçük

27 EYLÜL CUMARTESİ

17.00 Eyüpspor - Göztepe: Kadir Sağlam

17.00 Gaziantep FK - Samsunspor: Batuhan Kolak

20.00 Fatih Karagümrük - Trabzonspor Mehmet Türkmen

28 EYLÜL PAZAR

17.00 Çaykur Rizespor - Kasmpaşa: Çağdaş Altay

17.00 Konyaspor - RAMS Başakşehir: Oğuzhan Çakır

20.00 Kayserispor - Gençlerbirliği: Yiğit Arslan

20.00 Fenerbahçe - Antalyaspor: Ali Yılmaz

29 EYLÜL PAZARTESİ

20.00 Beşiktaş - Kocaelispor: Ali Şansalan