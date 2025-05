Trent Alexander-Arnold ayrılıyor: Resmi açıklama geldi!

Liverpool'un uzun zamandır sözleşme görüşmeleri yaptığı Trent Alexander-Arnold, takımdan ayrılmaya karar verdi. Kulübün resmi hesabına konuşan Arnold, resmen veda etti.

https://x.com/LFC/status/1919318739557790089

LIVERPOOL'DA TRENT ALEXANDER-ARNOLD'DAN VEDA KONUŞMASI

"20 yıldır her gün, her şeyimi verdikten sonra artık bir futbolcu ve insan olarak değişime, yeni bir meydan okumaya ihtiyacım olduğunu hissettiğim bir noktaya geldim. Bence bunu yapmak için doğru zaman. Taraftarlara söylemek istediğim çok şey var. Asıl önemli olan büyük bir teşekkür. Sizler en başından beri benimleydiniz, beni desteklediniz, yanımdaydınız. Desteğinizi, sevginizi, yaptığınız her şeyi her zaman hissettim. Her dakikası güzeldi."

LIVERPOOL İLE 6 YAŞINDA TANIŞMIŞTI

Liverpool altyapısına 6 yaşındayken giren Alexander-Arnold, A takıma yükseldiği 2016'dan bu yana 352 maça çıktı ve 23 gol kaydetti.