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 | Burak Ayaydın

Trent Alexander-Arnold ayrılıyor: Resmi açıklama geldi!

Liverpool'da Trent Alexander-Arnold ayrılığı yaşanıyor. Uzun yıllardır Liverpool forması giyen Trent Alexander-Arnold, an itibarıyla kulüpten ayrılacağını açıkladı.

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Trent Alexander-Arnold ayrılıyor: Resmi açıklama geldi!
KAYNAK:
Burak Ayaydın
|
GİRİŞ:
05.05.2025
saat ikonu 20:21
|
GÜNCELLEME:
05.05.2025
saat ikonu 20:21

Liverpool'un uzun zamandır sözleşme görüşmeleri yaptığı Trent Alexander-Arnold, takımdan ayrılmaya karar verdi. Kulübün resmi hesabına konuşan Arnold, resmen veda etti.

https://x.com/LFC/status/1919318739557790089

LIVERPOOL'DA TRENT ALEXANDER-ARNOLD'DAN VEDA KONUŞMASI

"20 yıldır her gün, her şeyimi verdikten sonra artık bir futbolcu ve insan olarak değişime, yeni bir meydan okumaya ihtiyacım olduğunu hissettiğim bir noktaya geldim. Bence bunu yapmak için doğru zaman. Taraftarlara söylemek istediğim çok şey var. Asıl önemli olan büyük bir teşekkür. Sizler en başından beri benimleydiniz, beni desteklediniz, yanımdaydınız. Desteğinizi, sevginizi, yaptığınız her şeyi her zaman hissettim. Her dakikası güzeldi."

Trent Alexander-Arnold ayrılıyor: Resmi açıklama geldi!

LIVERPOOL İLE 6 YAŞINDA TANIŞMIŞTI

Liverpool altyapısına 6 yaşındayken giren Alexander-Arnold, A takıma yükseldiği 2016'dan bu yana 352 maça çıktı ve 23 gol kaydetti.

Sıkça Sorulan Sorular

ARNOLD LIVERPOOL'DA HANGİ KUPALARI KAZANMIŞTI?
Real Madrid ile transferde ismi anılan 26 yaşındaki İngiliz sağ bek, Liverpool formasıyla ikişer defa İngiltere Premier Lig ve İngiltere Lig Kupası, birer kez de UEFA Şampiyonlar Ligi, UEFA Süper Kupa, FIFA Kulüpler Dünya Kupası, İngiltere Federasyon Kupası ve Community Shield zaferleri yaşadı.
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#real madrid
#liverpool
#Trent Alexander-arnold
#Transfer Haberleri
#Spor
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