Türk futbolunun alt yapısında utanç görüntüleri! Başakşehirspor - Göktürkspor U16 maçı savaş alanına döndü

Türk futbolunun alt yapısı farklı sorunlarla boğuşurken U15, U16, U17 gibi liglerde saha olaylarında üzen görüntüler ortaya çıkıyor. Yetişkin veya çocuk çeşitli sebeplerle saha içi olaylarda şiddete başvuru yapabiliyor.

U16 LİGİNDE SAHA KARIŞTI

İstanbul’un Eyüpsultan İlçesi Göktürk semtinde oynanan U16 Ligi karşılaşmasında Başakşehirspor ile Göktürkspor futbolcuları arasında kavga çıktı. Maçta yaşanan gerginlik antrenörler ve hakemlerin araya girmesiyle güçlükle sonlandırıldı.

POLİS EKİPLERİ İNCELEME BAŞLATTI

Sözlü tartışma kısa sürede kavgaya dönüştü. Antrenörler ve hakemler araya girerek oyuncuları ayırmaya çalıştı. Yaşanan gerginlik çevrede bulunan vatandaşlar tarafından cep telefonu kamerasıyla saniye saniye kaydedildi. Polis ekipleri olayla ilgili inceleme başlattı.