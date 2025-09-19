UEFA ülke puanı güncellendi! Frankfurt-Galatasaray maçı sonrası Türkiye kaçıncı sırada?

UEFA Şampiyonlar Ligi'nde 1. hafta maçları sona ererken temsilcimiz Galatasaray’ın yenilgisi tüm camiayı ve taraftarı üzdü. Alman ekibiEintracht Frankfurtile deplasmanda karşı karşıya gelen sarı-kırmızılı ekip 1-0 öne geçtiği mücadeleyi 5-1'lik skorla kaydetti.

16 MAÇLIK GALİBİYET SERİSİ SONA ERDİ

Galatasaray'ın resmi kulvarlardaki 16 maçlık galibiyet serisi bitti. Trendyol Süper Lig'in 29. haftasındaki Beşiktaş derbisinde son yenilgisini geçen sezon yaşayan sarı-kırmızılılar, sonrasında 13 Süper Lig, 3 Türkiye Kupası müsabakasını kazandı.

AVRUPA'DA GALİBİYET HASRETİ 7 MAÇA ÇIKTI

Galatasaray, UEFA turnuvalarında çıktığı son 7 maçta galibiyet alamadı. Son galibiyetini geçen sezon UEFA Avrupa Ligi'nde sahasında İngiltere'nin Tottenham takımı karşısında elde eden sarı-kırmızılılar, sonrasında "Kupa 2"de 6 maça çıktı. Bu süreçte 4 beraberlik, 2 yenilgi yaşayan "Cimbom" bu sezona da Eintracht Frankfurt yenilgisiyle başladı.

SON 10 DEPLASMAN MAÇINI KAZANAMADI

Galatasaray, Avrupa kupalarında deplasmanda oynadığı son 10 müsabakadan galibiyet çıkaramadı. Sarı-kırmızılı ekip, UEFA organizasyonlarda son dış saha galibiyetini 2023-24 sezonunda İngiltere temsilcisi Manchester United ile yaptığı UEFA Şampiyonlar Ligi maçında 3-2'lik skorla elde etti.

Galatasaray, sonrasında 3 UEFA Şampiyonlar Ligi, 1 Şampiyonlar Ligi elemesi ve 6 UEFA Avrupa Ligi karşılaşmasına çıktı. "Devler Ligi"ndeki 4 maçı kaybeden sarı-kırmızılılar, Kupa 2'de ise üçer beraberlik ve yenilgi yaşadı. "Cimbom" söz konusu maçlarda attığı 12 gole karşılık kalesinde 26 gol gördü.

UEFA ÜLKE PUANINDA SON DURUM

Devler Ligi'ne sezona mağlubiyetle başlayan Galatasaray'ın maçtaki tek golü Yunus Akgün'den geldi. Şampiyonlar Ligi'nde gecenin oynanan karşılaşmalarının ardından UEFA ülke puanı da güncellendi. İşte ilk 10 ülke ve Türkiye'nin sıralamadaki yeri...

1- İNGİLTERE | 95.894

2- İTALYA | 85.088

3- İSPANYA | 79.453

4- ALMANYA | 75.544

5- FRANSA | 68.248

6- HOLLANDA | 61. 866

7- PORTEKİZ | 57.866

8- BELÇİKA | 55.750

9- TÜRKİYE | 43.600

10- ÇEK CUMHURİYETİ | 40.500