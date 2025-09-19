Menü Kapat
TGRT Haber
Kategoriler
Son Dakika Gündem Özel Haber Teyitli Haber Politika Ekonomi Spor Dünya Magazin Yaşam Aktüel Sağlık Teknoloji Kültür - Sanat
Savunma Teknolojileri Canlı Yayın Programlar Yayın Akışı Yazarlar Ramazan Videolu Haber Biyografi Medya Otomobil Namaz Vakitleri Hava Durumu Oyunlar
UYGULAMALAR
Google PlayGoogle Play App StoreApp Store
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk. Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni
TGRT Haber
YAZARLAR GÜNDEM EKONOMİ DÜNYA POLİTİKA SPOR MAGAZİN
Benim Sayfam
Menu İkon
Arama Kapat
Canlı Yayın
CANLI YAYIN
Hava Durumu
İstanbul
Adana
Adıyaman
Afyonkarahisar
Ağrı
Amasya
Ankara
Antalya
Artvin
Aydın
Balikesir
Bilecik
Bingöl
Bitlis
Bolu
Burdur
Bursa
Çanakkale
Çankırı
Çorum
Denizli
Diyarbakır
Edirne
Elazığ
Erzincan
Erzurum
Eskişehir
Gaziantep
Giresun
Gümüşhane
Hakkari
Hatay
Isparta
Mersin
İstanbul
İzmir
Kars
Kastamonu
Kayseri
Kırklareli
Kırsehir
Kocaeli
Konya
Kütahya
Malatya
Manisa
Kahramanmaraş
Mardin
Muğla
Muş
Nevşehir
Niğde
Ordu
Rize
Sakarya
Samsun
Siirt
Sinop
Sivas
Tekirdağ
Tokat
Trabzon
Tunceli
Şanlıurfa
Uşak
Van
Yozgat
Zonguldak
Aksaray
Bayburt
Karaman
Kırıkkale
Batman
Şırnak
Bartın
Ardahan
Iğdır
Yalova
Karabük
Kilis
Osmaniye
Düzce
22°
SON DAKİKA!
TÜMÜTümü
Spor
Avatar
Editor
 | Murat Makas

UEFA ülke puanı güncellendi! Frankfurt-Galatasaray maçı sonrası Türkiye kaçıncı sırada?

UEFA Şampiyonlar Ligi’nde ilk hafta maçları tamamlandı. Temsilcimiz Galatasaray Alman ekibi Eintracht Frankfurt karşısında 5-1 yenilerek ilk mağlubiyetini aldı. Şampiyonlar Ligi’ndeki ilk karşılaşmalardan sonra UEFA ülke puanı güncellendi.

PaylaşHaberi Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş +Aa-
KAYNAK:
AA
|
GİRİŞ:
19.09.2025
saat ikonu 10:03
|
GÜNCELLEME:
19.09.2025
saat ikonu 10:10

'nde 1. hafta maçları sona ererken temsilcimiz ’ın yenilgisi tüm camiayı ve taraftarı üzdü. Alman ekibiEintracht Frankfurtile deplasmanda karşı karşıya gelen sarı-kırmızılı ekip 1-0 öne geçtiği mücadeleyi 5-1'lik skorla kaydetti.

UEFA ülke puanı güncellendi! Frankfurt-Galatasaray maçı sonrası Türkiye kaçıncı sırada?

16 MAÇLIK GALİBİYET SERİSİ SONA ERDİ

Galatasaray'ın resmi kulvarlardaki 16 maçlık galibiyet serisi bitti. Trendyol Süper Lig'in 29. haftasındaki Beşiktaş derbisinde son yenilgisini geçen sezon yaşayan sarı-kırmızılılar, sonrasında 13 Süper Lig, 3 Türkiye Kupası müsabakasını kazandı.

UEFA ülke puanı güncellendi! Frankfurt-Galatasaray maçı sonrası Türkiye kaçıncı sırada?

AVRUPA'DA GALİBİYET HASRETİ 7 MAÇA ÇIKTI

Galatasaray, UEFA turnuvalarında çıktığı son 7 maçta galibiyet alamadı. Son galibiyetini geçen sezon UEFA Avrupa Ligi'nde sahasında İngiltere'nin Tottenham takımı karşısında elde eden sarı-kırmızılılar, sonrasında "Kupa 2"de 6 maça çıktı. Bu süreçte 4 beraberlik, 2 yenilgi yaşayan "Cimbom" bu sezona da yenilgisiyle başladı.

SON 10 DEPLASMAN MAÇINI KAZANAMADI

Galatasaray, Avrupa kupalarında deplasmanda oynadığı son 10 müsabakadan galibiyet çıkaramadı. Sarı-kırmızılı ekip, UEFA organizasyonlarda son dış saha galibiyetini 2023-24 sezonunda İngiltere temsilcisi Manchester United ile yaptığı UEFA Şampiyonlar Ligi maçında 3-2'lik skorla elde etti.

UEFA ülke puanı güncellendi! Frankfurt-Galatasaray maçı sonrası Türkiye kaçıncı sırada?

Galatasaray, sonrasında 3 UEFA Şampiyonlar Ligi, 1 Şampiyonlar Ligi elemesi ve 6 UEFA Avrupa Ligi karşılaşmasına çıktı. "Devler Ligi"ndeki 4 maçı kaybeden sarı-kırmızılılar, Kupa 2'de ise üçer beraberlik ve yenilgi yaşadı. "Cimbom" söz konusu maçlarda attığı 12 gole karşılık kalesinde 26 gol gördü.

UEFA ülke puanı güncellendi! Frankfurt-Galatasaray maçı sonrası Türkiye kaçıncı sırada?

UEFA ÜLKE PUANINDA SON DURUM

Devler Ligi'ne sezona mağlubiyetle başlayan Galatasaray'ın maçtaki tek golü Yunus Akgün'den geldi. Şampiyonlar Ligi'nde gecenin oynanan karşılaşmalarının ardından UEFA ülke puanı da güncellendi. İşte ilk 10 ülke ve Türkiye'nin sıralamadaki yeri...

1- İNGİLTERE | 95.894

2- İTALYA | 85.088

3- İSPANYA | 79.453

4- ALMANYA | 75.544

5- FRANSA | 68.248

6- HOLLANDA | 61. 866

7- PORTEKİZ | 57.866

8- BELÇİKA | 55.750

9- TÜRKİYE | 43.600

10- ÇEK CUMHURİYETİ | 40.500

UEFA ülke puanı güncellendi! Frankfurt-Galatasaray maçı sonrası Türkiye kaçıncı sırada?
İlgili Haber İLGİLİ HABERLER
Almanlar bile şaşkın! Eintracht Frankfurt'un hocasından Galatasaray itirafı
ETİKETLER
#galatasaray
#UEFA Şampiyonlar Ligi
#Avrupa Kupaları
#Eintracht Frankfurt
#Deplasman Yenilgisi
#Galibiyet Serisi Sonu
#Spor
YorumYORUM YAZ
Uyarı
Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
TGRT Haber
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk.
Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni KVKK Başv. Frm.
UYGULAMALAR
Google Play Google Play App StoreApp Store
Aktüel Canlı Borsa Canlı Haber Döviz Dünya Eğitim Ekonomi Emlak Gündem Hava Durumu
İletişim Kültür-Sanat Kripto Para Künye Magazin Mavi Kadın Medya Namaz Vakitleri Otomobil Politika
Programlar Ramazan Sağlık Seçim Sonuçları Son Dakika Haberleri Spor Teknoloji Yayın Akışı Yazarlar Yemek Tarifleri
© 2025 TGRT | Tüm Hakları Saklıdır.