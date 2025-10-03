Menü Kapat
TGRT Haber
22°
Spor
 | Merve Yaz

Uğurcan Çakır, Şampiyonlar Ligi'nde haftanın 11'ine seçildi

Kaleye isabet eden her topu çevikliğiyle bertaraf eden Galatasaray'ın milli kalecisi Uğurcan Çakır, UEFA Şampiyonlar Ligi'nde sergilediği performansla haftanın 11'ine seçildi.

Uğurcan Çakır, Şampiyonlar Ligi'nde haftanın 11'ine seçildi
- karşılaşmasında transferinin hakkını veren kaleci , göğüsleri kabartan bir başarıya imza attı.

Uğurcan Çakır, Şampiyonlar Ligi'nde haftanın 11'ine seçildi

'nin 2. haftasında Galatasaray, sahasında karşılaştığı İngiliz ekibi Liverpool'u 1-0 mağlup ederken, kaleci Uğurcan Çakır da kurtarışlarıyla galibiyette önemli rol oynayan isimlerin başında yer aldı.

Uğurcan Çakır, Şampiyonlar Ligi'nde haftanın 11'ine seçildi

Devler Ligi'nde 2. haftanın tamamlanmasının ardından haftanın 11'i belli oldu. Milli kaleci, performansıyla haftanın 11'ine seçildi.

Uğurcan Çakır, Şampiyonlar Ligi'nde haftanın 11'ine seçildi


UEFA Şampiyonlar Ligi'nde 2. haftanın 11'inde şu isimler yer aldı:
"Uğurcan, Dumfries, Gatti, Dier, Nuno Mendes, Sabitzer, Odegaard, Hauge, Pepe, Hojlund, Mbappe

