Uğurcan Çakır, Şampiyonlar Ligi'nde haftanın 11'ine seçildi

Kategoriler
Son Dakika Gündem Özel Haber Teyitli Haber Politika Ekonomi Spor Dünya Magazin Yaşam Aktüel Sağlık Teknoloji Kültür - Sanat
UYGULAMALAR
İstanbul
Galatasaray-Liverpool karşılaşmasında transferinin hakkını veren kaleci Uğurcan Çakır, göğüsleri kabartan bir başarıya imza attı.
UEFA Şampiyonlar Ligi'nin 2. haftasında Galatasaray, sahasında karşılaştığı İngiliz ekibi Liverpool'u 1-0 mağlup ederken, kaleci Uğurcan Çakır da kurtarışlarıyla galibiyette önemli rol oynayan isimlerin başında yer aldı.
Devler Ligi'nde 2. haftanın tamamlanmasının ardından haftanın 11'i belli oldu. Milli kaleci, performansıyla haftanın 11'ine seçildi.
UEFA Şampiyonlar Ligi'nde 2. haftanın 11'inde şu isimler yer aldı:
"Uğurcan, Dumfries, Gatti, Dier, Nuno Mendes, Sabitzer, Odegaard, Hauge, Pepe, Hojlund, Mbappe